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"Спрашиваю, от кого прячемся? ... Выломать двери - и в кабинет к мэру": Аксёнов выступил с неожиданным предложением
22 мая 2019, 18:09 • 42 • Политика
Глава Крыма Сергей Аксёнов выступил в Судаке с неожиданным предложением к тем, кто не может попасть на приём к главе города. "Выломать двери - и в кабинет к мэру", - посоветовал он гражданам. Затем он обратился к главам городов: "Спрашиваю, от кого прячемся?"
Глава Крыма Сергей Аксёнов обратился к мэрам городов и глав районов с просьбой не скрываться от населения в своих кабинетах. Он их призвал открыть двери для граждан и обеспечить доступ людей в свои кабинеты. С таким заявлением он выступил в Судаке на совещании по проблемным вопросам.
Он также указал, что чиновники могут не переживать за свою жизнь - меры безопасности на входах в административных зданиях соблюдаются.
"Но кто из глав администраций на этажах будет отгораживаться от граждан, выломать двери - и в кабинет к мэру", - высказался Аксёнов. Но потом добавил: "По-дружески выломать, я имею в виду".
Аксёнов поразился и выразил недоумение тему фактом, что этаж с кабинетом мэра Судака закрыт на кодовый замок.
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