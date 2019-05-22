"Спрашиваю, от кого прячемся? ... Выломать двери - и в кабинет к мэру": Аксёнов выступил с неожиданным предложением

Глава Крыма Сергей Аксёнов обратился к мэрам городов и глав районов с просьбой не скрываться от населения в своих кабинетах. Он их призвал открыть двери для граждан и обеспечить доступ людей в свои кабинеты. С таким заявлением он выступил в Судаке на совещании по проблемным вопросам.

Он также указал, что чиновники могут не переживать за свою жизнь - меры безопасности на входах в административных зданиях соблюдаются.

"Но кто из глав администраций на этажах будет отгораживаться от граждан, выломать двери - и в кабинет к мэру", - высказался Аксёнов. Но потом добавил: "По-дружески выломать, я имею в виду".

Аксёнов поразился и выразил недоумение тему фактом, что этаж с кабинетом мэра Судака закрыт на кодовый замок.