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"Способна перевернуть с ног на голову боевые действия на море": NI восхитила стремительность русского "Шквала"
14 сентября 2019, 20:39 • 94 • Политика
В США оценили российскую суперторпеду "Шквал". "Способна перевернуть с ног на голову боевые действия на море", - пишет The National Interest.
Американские СМИ признали полное превосходство российской торпеды "Шквал" над вооружениями США. Военно-аналитическое издание The National Interest пишет, что это торпеда не имеет аналогов и способна перевернуть с ног на голову боевые действия на море.
Главная особенность "Шквала" - это невероятная скорость, которая составляет до 200 узлов или 370 километров в час. Из-за сопротивления среды большинство объектов не способно двигаться под водой быстрее 50 узлов в час. Однако "Шквал" обходит это ограничение за счёт процесса суперкавитации. Если говорить простыми словами, то вокруг торпеды создается паровой пузырь, который снижает сопротивление среды. Кроме того, вместо обычного двигателя "Шквал" приводит в движение двигатель ракетный.
Отмечается, что "Шквал" изначально создавался для уничтожения подлодок НАТО и доставки ядерных боеголовок "на неслыханных ранее скоростях". При этом изначальная версия торпеды, предполагает издание, была неуправляемой. Новая же версия "Шквала" использует сверхскорость, чтобы попасть в область нахождения цели, а затем замедляется для точного ее поиска.
Издание подчеркивает, что подобное оружие перечеркивает привычную тактику подводных боевых действий и делает подводные сражения более смертоносными. Также отмечается, что у США нет аналогов этому оружию.
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