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"Способен усадить Путина за стол переговоров": Кулеба назвал имя влиятельного президента

28 марта 2021, 19:30  •  63 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал имя мирового лидера, который может убедить президента России сесть за стол переговоров по Донбассу. Ранее Кулеба заявлял, что Украина может "закончить войну" за неделю.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал имя мирового лидера, который сможет убедить президента России сесть за стол переговоров по Донбассу.
"Это правда, и французский президент имеет достаточно лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса, убедить российского президента сесть за стол переговоров в нормандском формате и попробовать наконец найти путь к справедливому и прочному миру", - написал украинский министр в колонке для Le Figaro.
Глава МИД Украины напомнил, что в декабре 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон назвал войну в Донбассе "открытой раной в центре европейского континента". По мнению лидера Франции, восстановление архитектуры безопасности в Европе и стабильность возможны только после завершения этого конфликта.
Кулеба подчеркивает: "Сейчас подходящее время для того, чтобы восстановить эти усилия".
Напомним, ранее Кулеба утверждал, что Киев готов "закончить войну" на востоке Украины за неделю.
МИД России неоднократно подчёркивал, что урегулирование конфликта в Донбассе возможно при выполнении Минских соглашений, однако Киев последовательно отказывается выполнять взятые на себя обязательства.

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