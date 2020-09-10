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"Способ Путина" сможет вразумить Украину: "Вкрадчивым, ласковым голосом..."
10 сентября 2020, 17:45 • 104 • Политика
Вчера стало известно, что украинская прокуратура заочно арестовала 65 российских самолётов за то, что они летали над территорией Крыма. Политолог Владимир Корнилов предложил вразумить власти Украины "способом Путина": "Вкрадчивым, ласковым голосом..."
Комментируя Царьграду ситуацию с арестом украинскими властями российских самолётов, Владимир Корнилов отметил, что подобные ситуации были и раньше: "Украина давно делает вид, что налагает санкции на все корабли, суда, которые заходят в Крым".
Однако, по его словам, реагировать на такие выпады пока не нужно. А вот если Украина в конечном итоге "выведет весь этот внутренний мусор куда-нибудь на международную арену", то нужно будет привлекать юристов, чтобы отражать эти "атаки".
Но есть и более эффективные способы вразумить Украину, считает Корнилов.
"То есть подействовало, что называется", - резюмировал политолог.
Он добавил, что стоило бы ещё раз "мягко, вкрадчиво намекнуть Зеленскому, что все эти наглеющие диверсионные операции, которые производят его спецслужбы уже на территории России, - это уже переход за ту черту, за которой вот это предупреждение может внедряться в жизнь".
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