"Спортфанатик с того света?": Загадочное видео полиции заставило людей поверить в призраков

Полицейские индийского города Джханси сняли необычное видео, запечатлевшее спортивные тренажёры в безлюдном парке. Ролик неожиданно стал вирусным.

Один из правоохранителей Рахул Сривастав выложил видеозапись на своей странице в Twitter. На ней можно увидеть, как пара механических тренажёров функционируют без какого-либо внешнего воздействия.

Полицейский сопроводил свой пост вопросом: "Спортфанатик с того света?" Многие интернет-пользователи, однако, похоже, восприняли его слова всерьёз.

Ролик быстро распространился в Сети и вызвал бурю обсуждений. Одни уверяли, что на видео запечатлено паранормальное явление и тут якобы не обошлось без призраков. Другие доказывали, что никакой подобной нечисти на самом деле нет.

Спор позже разрешили сами полицейские. Они пояснили, что тренажёры слишком обильно смазали, в связи с этим они и продолжали работать, несмотря на отсутствие спортсменов.