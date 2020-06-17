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"Спортфанатик с того света?": Загадочное видео полиции заставило людей поверить в призраков

17 июня 2020, 12:00  •  210 • В мире
Загадочное видео индийской полиции заставило некоторых людей поверить в призраков. Правоохранители из города Джханси поделились кадрами, на которых запечатлены механические тренажёры, функционирующие без какого-либо внешнего воздействия. "Спортфанатик с того света?" - задался вопросом один из полицейских.
Полицейские индийского города Джханси сняли необычное видео, запечатлевшее спортивные тренажёры в безлюдном парке. Ролик неожиданно стал вирусным.
Один из правоохранителей Рахул Сривастав выложил видеозапись на своей странице в Twitter. На ней можно увидеть, как пара механических тренажёров функционируют без какого-либо внешнего воздействия.
Полицейский сопроводил свой пост вопросом: "Спортфанатик с того света?" Многие интернет-пользователи, однако, похоже, восприняли его слова всерьёз.
Ролик быстро распространился в Сети и вызвал бурю обсуждений. Одни уверяли, что на видео запечатлено паранормальное явление и тут якобы не обошлось без призраков. Другие доказывали, что никакой подобной нечисти на самом деле нет.
Спор позже разрешили сами полицейские. Они пояснили, что тренажёры слишком обильно смазали, в связи с этим они и продолжали работать, несмотря на отсутствие спортсменов.

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