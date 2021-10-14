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"Спор, критика": Путин напомнил женщинам о "крайне значимом" для России
14 октября 2021, 14:30 • 70 • Политика
Президент России Владимир Путин на Евразийском женском форуме объяснил женщинам, что для нашей страны и для всего нашего общества "дороги и крайне значимы традиционные семейные ценности". "Как ни странно, это вызывает подчас споры, мы даже слышим критику в наш адрес", - заметил глава государства.
Во время своего выступления в рамках Евразийского женского форума глава государства отметил, что в настоящее время женщины играют всё более весомую роль в решении стоящих перед миром задач. Однако при этом Владимир Путин подчеркнул, что перед ними не должен вставать выбор между семьёй и профессией. А для этого необходимо создавать условия.
Отдельно Владимир Путин остановился на теме традиционных семейных ценностей и их крайней значимости для России.
"Для нашей страны, для всего российского общества дороги и крайне значимы традиционные семейные ценности", - подчеркнул глава государства.
В то же время он обратил внимание на странный момент, связанный с этим фактором. Именно данная тема, отмечает Путин, "вызывает подчас споры", и "мы даже слышим критику в наш адрес".
Глава государства также выразил свою убеждённость в том, что именно "традиционные семейные ценности - это важнейшая нравственная опора и залог успеха и в настоящем, и в будущем".
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