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"Спокойной ночи, Петр Алексеевич": "Юридический киллер" готовит удар по Порошенко
22 мая 2019, 01:54 • 55 • Политика
Политик Андрей Портнов, которого украинские СМИ называют "юридическим киллером", готовит удар по экс-президенту Украины Петру Порошенко. Речь идет о публикации компромата, запланированной на 22 мая. "Спокойной ночи, Петр Алексеевич", - заявил он.
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов планирует опубликовать в ближайшее время документы, доказывающие обоснованность предъявления бывшему главе государства Петру Порошенко обвинений в коррупции. Об этом политик сообщил в соцсетях.
Согласно предварительным данным, речь идет о материалах, связанных с публикацией так называемого "Панамского досье" в 2016 году. Портнов, которого некоторые СМИ называют "юридическим киллером", хочет обнародовать данные уже 22 мая.
"Завтра утром опубликую доказательства, как Порошенко переоформлял Панамский офшор в дни гибели наших солдат на востоке страны. Спокойной ночи, Пётр Алексеевич", - иронично отметил он.
Ранее Государственное бюро расследований Украины проинформировало о том, что в отношении Петра Порошенко было возбуждено уголовное дело о госизмене. Ведомство приняло к рассмотрению заявление бывшего советника экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова.
По мнению политика, Порошенко совершил госизмену, решив осенью 2018 года отправить в Керченский пролив украинских моряков, которых в итоге задержали сотрудники ФСБ России.
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