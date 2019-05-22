"Спокойной ночи, Петр Алексеевич": "Юридический киллер" готовит удар по Порошенко

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов планирует опубликовать в ближайшее время документы, доказывающие обоснованность предъявления бывшему главе государства Петру Порошенко обвинений в коррупции. Об этом политик сообщил в соцсетях.

Согласно предварительным данным, речь идет о материалах, связанных с публикацией так называемого "Панамского досье" в 2016 году. Портнов, которого некоторые СМИ называют "юридическим киллером", хочет обнародовать данные уже 22 мая.

"Завтра утром опубликую доказательства, как Порошенко переоформлял Панамский офшор в дни гибели наших солдат на востоке страны. Спокойной ночи, Пётр Алексеевич", - иронично отметил он.

Ранее Государственное бюро расследований Украины проинформировало о том, что в отношении Петра Порошенко было возбуждено уголовное дело о госизмене. Ведомство приняло к рассмотрению заявление бывшего советника экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

По мнению политика, Порошенко совершил госизмену, решив осенью 2018 года отправить в Керченский пролив украинских моряков, которых в итоге задержали сотрудники ФСБ России.