Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин — об отмене Украиной блокады Донбасса: Ну, давайте я издам этот указ, что ...
"Ищи, кому выгодно": Коломойский раскрыл секрет "гражданского кон...
Записки киевлянки: Украинцы пойдут на выборы не за идеологией, а за гречкой и ма...
Гапоны украинской оппозиции
Главная / Политика

"Спокойненько разберемся, кто и что должен сделать": Путин о призывах к России соблюдать минские соглашения

05 июля 2019, 08:39  •  158 • Политика
Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений. "Спокойненько разберемся, кто и что должен сделать",- отметил Путин.
По словам российского лидера, сейчас нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине. Путин подчеркнул: особенно если речь идет о той части, которая не относится к ней.
Такое заявление прозвучало сразу после встречи с премьер-министром Италии.
"Почему Запад не требует выполнения минских соглашений от Киева, - отмечает глава государства. - Мы же не можем это сделать за них. Давайте я издам этот указ, что это будет тогда?".
Владимир Путин также отметил, что официальный Киев все еще не принял закон об амнистии ополченцев. Хотя это предусмотрено минскими соглашениями. Также, минские соглашения, помимо всего прочего, предусматривают восстановление экономических связей Украины с Донбассом. А для этого Киеву нужно снять блокаду с региона и пойти на диалог.
"Давайте спокойненько разберемся, кто и что должен сделать, - призвал глава государства. - И не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



158
Источник
Похожие новости
04 июля 2019, 22:54
"Мешают учиться": Мильская с цифрами объяснила необходимость запрета мобильных телефонов в школах
04 июля 2019, 16:24
"Узкие места" за 45 млрд довели главу "Автодора" до уголовки - Генпрокуратура
04 июля 2019, 22:54
"Будет "дважды отлучённый": Филарет публично назвал иудой главу новой лжецеркви Украины
04 июля 2019, 13:09
Ремонт не просто возможен, а обязателен: Аппарат, спасенный подводниками ценой своих жизней, продолжит службу - Шойгу
04 июля 2019, 13:09
СМИ ради сенсации о зарплате в СКР назвали секретным несекретный документ
04 июля 2019, 19:39
Уже даже не цирк: Украинские прокуроры унизили свою страну делом над Вышинским – Захарова
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июля 2019, 02:39
День Конституции на пляже оказался неудачным: Украину атаковали морские паразиты
04 июля 2019, 06:39
Моссад: Россия потопила подлодку США в битве за Аляску (Telegram.Обзор)
30 июня 2019, 11:24
В Госдуме оценили намерение Франции передать Украине 20 патрульных катеров
02 июля 2019, 09:09
Экипаж смутился: Британку сняли с рейса из-за слишком откровенного наряда
01 июля 2019, 13:24
В СНБО Украины выступили против введения визового режима с Россией
02 июля 2019, 02:39
Хватит с запасом: Разведке США намекнули, что 60 "Авангардов" достаточно для полного уничтожения страны
02 июля 2019, 09:09
"И как это понимать?": Соловьев показал, что потеряла Чехия, запретив полеты русских в Прагу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.