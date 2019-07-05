"Спокойненько разберемся, кто и что должен сделать": Путин о призывах к России соблюдать минские соглашения

По словам российского лидера, сейчас нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине. Путин подчеркнул: особенно если речь идет о той части, которая не относится к ней.

Такое заявление прозвучало сразу после встречи с премьер-министром Италии.

"Почему Запад не требует выполнения минских соглашений от Киева, - отмечает глава государства. - Мы же не можем это сделать за них. Давайте я издам этот указ, что это будет тогда?".

Владимир Путин также отметил, что официальный Киев все еще не принял закон об амнистии ополченцев. Хотя это предусмотрено минскими соглашениями. Также, минские соглашения, помимо всего прочего, предусматривают восстановление экономических связей Украины с Донбассом. А для этого Киеву нужно снять блокаду с региона и пойти на диалог.

"Давайте спокойненько разберемся, кто и что должен сделать, - призвал глава государства. - И не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон".