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"Сплошной дебилдинг": Преемница "Доктора Смерть" взялась за психов и взбудоражила украинцев в Сети

19 ноября 2019, 02:39  •  32 • В мире
Преемница Ульяны Супрун, прозванной в народе "Доктор Смерть", - глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая взялась за психов и заявила, что в ведомстве планируют "полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья". Украинцы в Сети взбудоражены. Кто пишет, что уже "становится страшно от инициатив и реформ", кто называет это "сплошным дебилдингом".
Новая глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая, судя по её посту в соцсети Facebook, посвящённому психическому здоровью граждан Незалежной, взялась за психов и вызвала у украинцев едва ли не ностальгию по предшественнице.
Напомним, до Скалецкой пост министра здравоохранения Украины занимала Ульяна Супрун, прозванная в народе "Доктор Смерть".
Взбудоражила преемница Супрун украинцев планами минздрава "разработать новый проект закона Украины "О психическом здоровье", который должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья".
"Психическое здоровье - это уровень психологического благополучия, которое лежит в основе качества жизни каждого", - отметила при этом министр, добавив, что, например, значительные наработки в этой области есть у Литвы. И там, мол, готовы поделиться своими знаниями со специалистами Незалежной.
По словам Скалецкой, в числе приоритетов - "повышение уровня осведомлённости относительно психического здоровья в обществе". Кроме того, ещё необходимо разработать и внедрить "программы преодоления стигмы на национальном и региональном уровне".
Причём привлекать для построения новой системы предполагают как самих "лиц с психическими и интеллектуальными нарушениями", так и их семьи.
Фото: скриншот facebook/zoryana.chernenko
Под постом у министра тут же набралось немало гневных ответов. Некоторые прямо писали, что подобные инициативы пугают. Кто припоминал "геноцид медиков", а кто вообще посчитал инициативу с психическим здоровьем на фоне остальных проблем в стране смешной.
"Уже становится страшно от инициатив и реформ. Реформа интернатуры для студентов медиков - это как фильм ужасов, не знаешь что дальше делать, жить ещё 6 лет на 3000 - это геноцид для молодых врачей", - ответила под постом министру Наталья Ермакова.
"Это сплошной дебилдинг, - пишет Леонид Косолап. - Население Украины живет за чертой бедности. Оплата труда медиков ниже плинтуса. А они решают вопросы о психическом здоровье нации. Ну это просто смешно".
А Konstantin Sych заметил, что "Литва - одна из самых депрессивных стран Европы".

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