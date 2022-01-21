"Спланировано проведение боевой стрельбы": В Минобороны Белоруссии раскрыли суть учений с Россией

В Министерстве обороны Белоруссии раскрыли суть совместных с Россией учений. Они будут нестандартными. "Спланировано проведение боевой стрельбы", - отметил представитель ведомства.

Начальник главного управления боевой подготовки Вооружённых сил Белоруссии Андрей Некрашевич подчеркнул, что учения будут носить исключительно оборонительный характер.

Обычно в подобных мероприятиях задействуют войска Западного военного округа России. Раз в два года они в составе региональной группировки войск Союзного государства принимают участие в учениях. Но на этот раз в район учений выдвинулись войска Восточного военного округа.

Кроме того, будут задействованы Воздушно-десантные и Военно-космические силы России и почти вся армия Белоруссии. Учения проведут на полигонах белорусских ВС, а также возле границы. Некрашевич отметил, что с сопредельной стороны размещены тяжёлая техника, авиация и значительные группировки войск, поэтому не отреагировать Белоруссия и Союзное государство на такие недружественные действия не могут.

На первом этапе учений завершится перегруппировка войск. Они займут районы сосредоточения и подготовятся к обороне. На втором этапе будут отрабатываться оборонительные действия.

"На всех полигонах вооружённых сил Белоруссии спланировано проведение пусков и боевой стрельбы, на участках местности - тактические действия. По окончании учений планируется организованный вывод всех войск в пункты постоянной дислокации", - заявил начальник ГУ боевой подготовки ВС Белоруссии.

Его видеокомментарий был опубликован каналом "ВоенТВ" Минобороны Белоруссии.