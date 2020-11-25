"Спланированная" тобольчанами поездка Путина вызвала смешок Пескова

Ранее, напомним, в интервью Ura.ru жители Тобольска предположили, что активное украшение города к Новому году якобы может быть связано с грядущим в начале декабря приездом президента России Владимира Путина. Мол, потому и стараются местные чиновники поскорее всё гирляндами украсить.

Такая "спланированная" горожанами поездка главы государства в Тобольск вызвала смешок пресс-секретаря Путина. Дмитрий Песков с улыбкой заметил, что "украшение города не является поводом для сообщения Кремля о графике поездок президента".

Он также напомнил о том, что журналистам своевременно объявляют о грядущих командировках президента России.

При этом Песков подтвердил, что сейчас Путин возвращается "в более активный график командировок". Это позволяют меры безопасности, в том числе и защищающие от коронавируса.

"Принимаемые меры защитные и наработки в обеспечении эпидемиологической безопасности позволяют президенту более активно сейчас передвигаться по регионам, чем он и пользуется", - обратил внимание прессы Песков.