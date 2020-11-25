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"Спланированная" тобольчанами поездка Путина вызвала смешок Пескова
25 ноября 2020, 17:15 • 48 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не сдержал смешка, отвечая на вопрос о рабочем графике Владимира Путина и его поездках по России. Улыбку вызвала ранее "спланированная" жителями Тобольска поездка главы государства.
Ранее, напомним, в интервью Ura.ru жители Тобольска предположили, что активное украшение города к Новому году якобы может быть связано с грядущим в начале декабря приездом президента России Владимира Путина. Мол, потому и стараются местные чиновники поскорее всё гирляндами украсить.
Такая "спланированная" горожанами поездка главы государства в Тобольск вызвала смешок пресс-секретаря Путина. Дмитрий Песков с улыбкой заметил, что "украшение города не является поводом для сообщения Кремля о графике поездок президента".
Он также напомнил о том, что журналистам своевременно объявляют о грядущих командировках президента России.
При этом Песков подтвердил, что сейчас Путин возвращается "в более активный график командировок". Это позволяют меры безопасности, в том числе и защищающие от коронавируса.
"Принимаемые меры защитные и наработки в обеспечении эпидемиологической безопасности позволяют президенту более активно сейчас передвигаться по регионам, чем он и пользуется", - обратил внимание прессы Песков.
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