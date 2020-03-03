"Список собственных кладбищ": Мирошник раскрыл ужасающие преступления экс-командира "Айдара"

Советник главы ЛНР и представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник обвинил задержанного в Европе бывшего командира карательного батальона "Айдар" Сергея Мельничука в ужасающих преступлениях, которые тот творил в Донбассе вместе со своими подчинёнными. Информацией Мирошник поделился в эфире телеканала "Звезда".

Он отметил, что Мельничук был руководителем "абсолютного бандформирования, которое занималось как раз мародёрством, насилием, системными грабежами".

По словам Мирошника, "айдаровцы" "содержали целый ряд несанкционированных тюрем, в которых откровенно издевались над большим количеством людей".

"У них даже есть целый список собственных кладбищ", - подчеркнул он.

На совести боевиков смерти множества невинных людей, отметил Мирошник. Также, по его мнению, среди без вести пропавших людей немалая часть могла оказаться жертвами карателей "Айдара".

Он подчеркнул, что пропавшие люди могли попасть в руки "таких "мельничуков" и его сопредельников".

Мирошник также добавил, что в распоряжении боевиков были целые залы, где они держали захваченных людей и подвергали их ужасающим пыткам.

Многие из мирных людей, кто попал в эти страшные залы, так и не вышли оттуда, подытожил он.

Ранее Мельничук заявил, что его задержали в Европе по заявлению России.

Напомним, до этого СК России пришёл к выводу, что Сергей Мельничук участвовал в миномётном обстреле мирных жителей в 2014 году. Именно в это время погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

Ранее Сергей Мельничук делился рассказами о своих "подвигах" в эфире украинского телеканала NewsOne. Так, каратель на полном серьёзе заявил: мол, в Донбассе оказался целью для российской авиации. "Лично меня бомбили! Это вам рассказывает не кто-то, кто в Киеве на диване сидел", - сказал Мельничук.