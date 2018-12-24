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"Список Путина": Российские либералы создали аналог украинского сайта "Миротворец" - фото
24 декабря 2018, 01:09 • 52 • Политика
На форуме "Свободная Россия" либералы создали проект под названием "Список Путина", куда записали всех "тайных и явных пособников" президента России. В "расстрельном списке оказался даже бывший госсекретарь США Киссинджер.
Либералы с форума "Свободная Россия" создали так называемый "Список Путина", в который записали всех "пособников" президента России, которых они непременно покарают после прихода к власти в стране. Перечь лиц оказался далеко не маленький, и включает в себя много неожиданных имен и фамилий.
Так в "Список Путина" оказались включены бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и американский историк Стивен Коэн. Все они проходят в графе 11 "Зарубежные агенты". Также либералы удостоили их таких "обидных" прозвищ, как "члены международного Путинтерна", видимо по аналогии со знаменитым Коминтерном, и активисты клуба "Путинферштеен", то есть понимающие или разделяющие мнения путина в переводе с немецкого языка.
Всего в "Списке Путина" больше сотни различных имен и фамилий, и либералы обещают регулярно его дополнять. Очень похоже, что они подглядели идею у украинских экстремистов и из сайта "Миротворец", где публикуют личные данные несогласных с режимом и призывают к расправе над ними.
Скриншот с сайта www.forumfreerussia.org
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