"Список Путина": Российские либералы создали аналог украинского сайта "Миротворец" - фото

На форуме "Свободная Россия" либералы создали проект под названием "Список Путина", куда записали всех "тайных и явных пособников" президента России. В "расстрельном списке оказался даже бывший госсекретарь США Киссинджер.

Либералы с форума "Свободная Россия" создали так называемый "Список Путина", в который записали всех "пособников" президента России, которых они непременно покарают после прихода к власти в стране. Перечь лиц оказался далеко не маленький, и включает в себя много неожиданных имен и фамилий.

Так в "Список Путина" оказались включены бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и американский историк Стивен Коэн. Все они проходят в графе 11 "Зарубежные агенты". Также либералы удостоили их таких "обидных" прозвищ, как "члены международного Путинтерна", видимо по аналогии со знаменитым Коминтерном, и активисты клуба "Путинферштеен", то есть понимающие или разделяющие мнения путина в переводе с немецкого языка.

Всего в "Списке Путина" больше сотни различных имен и фамилий, и либералы обещают регулярно его дополнять. Очень похоже, что они подглядели идею у украинских экстремистов и из сайта "Миротворец", где публикуют личные данные несогласных с режимом и призывают к расправе над ними.

Скриншот с сайта www.forumfreerussia.org