"Списки противников не составляем": Глава НАТО передумал считать врагом "самонадеянную" Россию

Об этом глава Североатлантического альянса заявил в интервью телеканалу CNN, журналисты которого задали генсеку прямой вопрос о том, является ли сейчас Россия врагом НАТО, пишет Nation News.

В ответ Столтенберг заявил, что в альянсе "не составляют списков противников".

"Мы не считаем, что Россия является нашим врагом. Мы не делим мир на друзей и противников", - сообщил он.

При этом Столтенберг заявил, что альянс всегда "старается улучшить отношения, а Россия, хоть и "самонадеянная", но "не то же самое", что Советский Союз времен холодной войны.

Тем не менее генсек считает, что Россия "применила оружие против соседней Украины".

Между тем и сам Йенс Столтенберг, и другие представители НАТО неоднократно заявляли об "угрозах со стороны России", оправдывая этим постоянное продвижение на Восток, поближе к российским границам. Более того, в апреле текущего года в декларации, принятой по итогам саммита альянса, проходившего в Лондоне, в очередной раз было заявлено о "противодействии агрессии России" как об одной из главных задач НАТО.