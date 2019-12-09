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"Списки противников не составляем": Глава НАТО передумал считать врагом "самонадеянную" Россию
09 декабря 2019, 23:09 • 58 • В мире
Йенс Столтенберг, неоднократно заявлявший об "угрозах" со стороны Москвы, неожиданно заявил, что "Россию врагом не считает". "Списки противников мы не составляем", - добавил он.
Об этом глава Североатлантического альянса заявил в интервью телеканалу CNN, журналисты которого задали генсеку прямой вопрос о том, является ли сейчас Россия врагом НАТО, пишет Nation News.
В ответ Столтенберг заявил, что в альянсе "не составляют списков противников".
При этом Столтенберг заявил, что альянс всегда "старается улучшить отношения, а Россия, хоть и "самонадеянная", но "не то же самое", что Советский Союз времен холодной войны.
Тем не менее генсек считает, что Россия "применила оружие против соседней Украины".
Между тем и сам Йенс Столтенберг, и другие представители НАТО неоднократно заявляли об "угрозах со стороны России", оправдывая этим постоянное продвижение на Восток, поближе к российским границам. Более того, в апреле текущего года в декларации, принятой по итогам саммита альянса, проходившего в Лондоне, в очередной раз было заявлено о "противодействии агрессии России" как об одной из главных задач НАТО.
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