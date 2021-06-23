"Списано" у Швеции: Украинцев всерьёз готовят к войне с Россией

В Киеве презентовали брошюру с советами на случай войны с Россией. Оказалось, что её "списали" у Швеции. "Эту брошюру очень легко и быстро можно прочитать в момент непосредственной угрозы", - заявили на презентации.

На Украине выпустили брошюру с инструкциями на случай войны с Россией. Документ был презентован в Киеве в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины.

Сообщается, что идея создания данной брошюры возникла после недавнего кризиса, когда Киев устроил панику из-за учений армии России у границы с Украиной. Примечательно, что за основу документа была взята шведская брошюра, также посвящённая теме "вторжения России".

Эту брошюру очень легко и быстро можно прочитать в момент непосредственной угрозы,

- заявила на презентации глава Центра стратегических коммуникаций Любовь Цибульская.

Она добавила, что документ доступен как в печатном виде, так и онлайн. Печатный вариант планируется выпустить тиражом в 100 тысяч экземпляров и распространить в южных и восточных областях Украины.

В этой брошюре мы не говорим о какой-то абстрактной угрозе, мы чётко называем агрессора - агрессором, Россию - оккупантом,

- уточнила Цибульская.