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"Списано" у Швеции: Украинцев всерьёз готовят к войне с Россией

23 июня 2021, 16:15  •  246 • Политика
В Киеве презентовали брошюру с советами на случай войны с Россией. Оказалось, что её "списали" у Швеции. "Эту брошюру очень легко и быстро можно прочитать в момент непосредственной угрозы", - заявили на презентации.
На Украине выпустили брошюру с инструкциями на случай войны с Россией. Документ был презентован в Киеве в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины.
Сообщается, что идея создания данной брошюры возникла после недавнего кризиса, когда Киев устроил панику из-за учений армии России у границы с Украиной. Примечательно, что за основу документа была взята шведская брошюра, также посвящённая теме "вторжения России".
Эту брошюру очень легко и быстро можно прочитать в момент непосредственной угрозы,
- заявила на презентации глава Центра стратегических коммуникаций Любовь Цибульская.
Она добавила, что документ доступен как в печатном виде, так и онлайн. Печатный вариант планируется выпустить тиражом в 100 тысяч экземпляров и распространить в южных и восточных областях Украины.
В этой брошюре мы не говорим о какой-то абстрактной угрозе, мы чётко называем агрессора - агрессором, Россию - оккупантом,
- уточнила Цибульская.

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