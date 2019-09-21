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"Спихнем Кремлю - пусть кормит": Гаспарян напомнил о предупреждениях Украине после "предательства" Трампа

21 сентября 2019, 18:24  •  16 • Политика
Политолог Армен Гаспарян напомнил о предупреждениях Украине после "предательства" Трампа, который якобы заявил, что до Незалежной никому нет дела. Эксперт напомнил, что такой сценарий он предсказывал еще четыре года назад: США выжали из Украины все, что могли, и более она стала им неинтересна: "Теперь этот компост нужно спихнуть Кремлю, и пусть он его кормит, как раньше".
Напомним, ранее издание Washington Post в своей публикации со ссылкой на собственный источник сообщило, что американский президент Дональд Трамп считает отношения с Россией более важными, нежели какие-либо действия на Украине. "Русские должны быть нашими друзьями, а кому есть какое-то дело до украинцев?" - якобы считает американский лидер.
Гаспарян в своем телеграм-канале напомнил, что еще четыре года назад предсказал Украине такой сценарий. Он отметил, что слова Трампа трактуются предельно просто: "Задача успешно выполнена, Шумерия разорена, деиндустриализация проведена, в политическом плане они свою роль блестяще выполнили, и теперь этот компост нужно спихнуть Кремлю, и пусть он их кормит, как раньше".
Фото: скриншот t.me/ASGasparyan

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