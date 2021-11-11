"Спецоперация" Юрия Гальцева: На Украине запрещён фильм с Зеленским в главной роли

На Украине запрещён к показу фильм с президентом страны Владимиром Зеленским в главной роли. По примеру украинских "патриотов" можно громко заявить, что всё это "спецоперация" русского комика Юрия Гальцева.

Конечно, "спецоперация Гальцева" – это шутка, но доля серьёзности в ней есть, ведь на Украине внесли русского комика в список людей, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. И дело в том, что теперь из-за "опасного" Гальцева Госагентство Украины запретило к прокату в стране фильм "Ржевский против Наполеона", где юморист сыграл одну из ролей.

К слову, главную роль в запрещенном на Украине фильме сыграл президент страны – Владимир Зеленский. Так и получилось, что на Украине впервые запретили фильм с Зеленским в главной роли.