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"Спецоперация" Юрия Гальцева: На Украине запрещён фильм с Зеленским в главной роли
11 ноября 2021, 11:40 • 297 • Политика
На Украине запрещён к показу фильм с президентом страны Владимиром Зеленским в главной роли. По примеру украинских "патриотов" можно громко заявить, что всё это "спецоперация" русского комика Юрия Гальцева.
Конечно, "спецоперация Гальцева" – это шутка, но доля серьёзности в ней есть, ведь на Украине внесли русского комика в список людей, которые представляют угрозу национальной безопасности страны. И дело в том, что теперь из-за "опасного" Гальцева Госагентство Украины запретило к прокату в стране фильм "Ржевский против Наполеона", где юморист сыграл одну из ролей.
К слову, главную роль в запрещенном на Украине фильме сыграл президент страны – Владимир Зеленский. Так и получилось, что на Украине впервые запретили фильм с Зеленским в главной роли.
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