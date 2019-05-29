"Спецоперация Мезенцев". Новый посол России в Белоруссии готов к новой фазе отношений с Минском

Полномочия сенатора Дмитрия Мезенцева прекращены досрочно в ходе заседания Совета Федерации в среду, 29 мая. Как отметила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, теперь Мезенцев, который ранее председательствовал в комитете по экономической политике, будет работать на новом направлении - на "развитии сотрудничества с очень важным, братским нам государством".

"Дмитрий Фёдорович имеет очень богатый опыт работы - сенатором, губернатором, а также в сфере международной деятельности: он был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества", - продолжила Матвиенко, добавив, собранный за годы работы опыт позволит ему исполнить порученные задачи в новой должности.

Кстати, как ранее заявили эксперты Царьграда, решение об отзыве посла России в Минске Михаила Бабича в непростой для российско-белорусских отношений период может говорить о пересмотре политики Минска в отношении соседа. Однако не стоит забывать, что новый представитель России Дмитрий Мезенцев знаком главе государства Владимиру Путину ещё по работе в команде мэра Петербурга Анатолия Собчака. В деталях анализ дипломатической рокировки можно увидеть по ссылке.

Как рассказывал ранее Царьграду политолог Андрей Суздальцев, замена Бабича - это своего рода "спецоперация Мезенцев", поскольку прежний посол давно стал костью в горле Лукашенко. Дипломат являлся спецпредставителем президента России в Минске и прямо говорил о том, что Белоруссия превратилась в дотационный регион, существующий за счёт российских кредитов. Белорусские политические элиты были шокированы подобной манерой общения.

"Он говорит слово в слово о том, что это дотационный режим, что надо менять парадигму союзных отношений, о том, что нельзя жить за счёт соседа, пускай союзника. Что союзник очень сомнительный", - пояснил эксперт.

Бабич действительно не стеснялся критиковать белорусских политиков. В одном из интервью он оценил уровень поддержки Белоруссии со стороны Москвы в пять-шесть миллиардов в год. В ответ пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сравнил российского дипломата с бухгалтером и обвинил в подтасовке цифр.

"Отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат. Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера", - заявил он.

Другой ряд экспертов полагает, что Бабич просто выполнил возложенные задачи в Белоруссии и теперь готов перейти в новый статус. А отношениями в иной фазе будет заниматься Мезенцев.