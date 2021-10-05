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"Спецоперация Кремля": Путина обвинили в создании "досье пандоры" и падении Facebook

05 октября 2021, 00:40  •  151 • Политика
Путина обвинили в создании "досье пандоры" и падении Facebook, Instagram и WhatsApp. "Документы пандоры" - спецоперация Кремля, пишет Олег Владимирович Дурницкий.
В публикации "досье пандоры" и падении Facebook, Instagram и WhatsApp обвинили президента России Владимира Путина. Пост соответствующего содержания опубликовал Олег Владимирович Дурницкий.
Речь идёт документах, в которых представлены данные о причастности ряда мировых лидеров, политиков и чиновников к офшорным схемам. В "досье пандоры" обнаружилась информация об офшорах главы Украины Владимира Зеленского, при этом данных о "тайных миллиардах" Владимира Путина там не оказалось. Также этот день отметился масштабным сбоем Facebook, Instagram и WhatsApp.
"Документы пандоры" - спецоперация Кремля... Публикация данного сообщения мгновенно повлекла сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и других соцсетей, что доказывает неопровержимость разоблачения Кремля,
- пишет Олег Владимирович Дурницкий.
Они думали, что он может заблокировать соцсети в России. Но он пошёл дальше и заблокировал соцсети по всему миру,
- иронизирует журналистка Юлия Витязева.
Напомним, что на самом деле за публикацией "досье пандоры" стоит группа журналистов-расследователей, которых, среди прочих, финансирует скандально известный Джордж Сорос. Возможно, поэтому в документе, по странному совпадению, нет никого из США и Канады.

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