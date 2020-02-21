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"Специальные точки": В Верховной раде предложили неожиданный способ проведения "выборов" в Крыму
21 февраля 2020, 15:54 • 68 • В мире
В Верховной раде Украины не оставляют идею всё-таки провести "местные выборы" в Крыму, несмотря на волеизъявление жителей полуострова. Депутат от партии Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец предложила неожиданный способ организации. Она считает, что нужно создать "специальные точки" на границе, где смогут проголосовать крымчане.
В Верховной раде нашли способ попытаться организовать "выборы" в Крыму. Депутат от партии действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец предложила свою теорию. Она считает, что нужно создать на границе с полуостровом "специальные точки", где смогут проголосовать крымчане.
"Но тут следующий вопрос - что с этим дальше делать? Это очень большой вопрос. Поскольку, что бы мы там ни делали, мы понимаем, что имплементировать ту местную власть, которую мы теоретически можем избрать, на практике будет сложно", - цитирует РИА Новости депутата.
Позже Мошенец призналась: в существующих условиях сделать это будет практически невозможно. В результате депутат пришла к выводу, что реальных способов организации местных выборов она пока не представляет.
Напомним, до этого на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько интересных заявлений. Так, в Telegram процитировали ответ Зеленского на вопрос одной из журналисток: "Насколько "временно" оккупирована ваша территория?"
"У меня предчувствие, что Россия захочет сама отдать нам нашу землю", - заявил президент Украины.
Одним из главных заявлений Зеленского в его выступлении на Мюнхенской конференции стало признание, что он не верит в силу международных соглашений. По его словам, реальной силой являются армия, ядерное оружие и НАТО.
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