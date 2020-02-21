"Специальные точки": В Верховной раде предложили неожиданный способ проведения "выборов" в Крыму

В Верховной раде нашли способ попытаться организовать "выборы" в Крыму. Депутат от партии действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец предложила свою теорию. Она считает, что нужно создать на границе с полуостровом "специальные точки", где смогут проголосовать крымчане.

"Но тут следующий вопрос - что с этим дальше делать? Это очень большой вопрос. Поскольку, что бы мы там ни делали, мы понимаем, что имплементировать ту местную власть, которую мы теоретически можем избрать, на практике будет сложно", - цитирует РИА Новости депутата.

Позже Мошенец призналась: в существующих условиях сделать это будет практически невозможно. В результате депутат пришла к выводу, что реальных способов организации местных выборов она пока не представляет.

Напомним, до этого на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько интересных заявлений. Так, в Telegram процитировали ответ Зеленского на вопрос одной из журналисток: "Насколько "временно" оккупирована ваша территория?"

"У меня предчувствие, что Россия захочет сама отдать нам нашу землю", - заявил президент Украины.

Одним из главных заявлений Зеленского в его выступлении на Мюнхенской конференции стало признание, что он не верит в силу международных соглашений. По его словам, реальной силой являются армия, ядерное оружие и НАТО.