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"Специальная система подсчёта": Песков удивился 95-процентной уверенности британских спецслужб
18 июля 2020, 05:00 • 39 • В мире
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков удивился, откуда у британских спецслужб 95% уверенности в том, что русские имеют отношение к кибератаке и пытались украсть разработки вакцины. "По всей видимости, британские спецслужбы используют какую-то специальную методику подсчёта степени своей уверенности", - заявил пресс-секретарь президента России.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обвинения британских спецслужб. Те заявили, что русские хакеры, за которыми стоит Кремль, якобы имеют отношение к кибератаке. Они пытались украсть разработки вакцины у медиков из-за рубежа, а также вмешивались в выборы в 2019 году. При этом британцы заявили, что у них "95-процентная уверенность" в этом.
Дмитрий Песков удивился системе подсчёта и точности, с которой британские спецслужбы могут подсчитать степень своей уверенности.
"Вы знаете, мы вообще не понимаем, что такое 95% уверенности у британских спецслужб, почему не 96 и не 94? По всей видимости, британские спецслужбы используют какую-то специальную методику подсчёта степени своей уверенности. Но в любом случае мы не приемлем ситуацию, когда эти проценты приводят к каким-то обвинениям в наш адрес", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Напомним, ранее Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) обвинил хакеров в попытках украсть информацию о разработке вакцин против COVID у Великобритании, Канады и США.
Власти Великобритании считают, что киберпреступники связаны с российскими спецслужбами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже прокомментировал, что Москва не имеет к этому никакого отношения.
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