"Специальная система подсчёта": Песков удивился 95-процентной уверенности британских спецслужб

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обвинения британских спецслужб. Те заявили, что русские хакеры, за которыми стоит Кремль, якобы имеют отношение к кибератаке. Они пытались украсть разработки вакцины у медиков из-за рубежа, а также вмешивались в выборы в 2019 году. При этом британцы заявили, что у них "95-процентная уверенность" в этом.

Дмитрий Песков удивился системе подсчёта и точности, с которой британские спецслужбы могут подсчитать степень своей уверенности.

"Вы знаете, мы вообще не понимаем, что такое 95% уверенности у британских спецслужб, почему не 96 и не 94? По всей видимости, британские спецслужбы используют какую-то специальную методику подсчёта степени своей уверенности. Но в любом случае мы не приемлем ситуацию, когда эти проценты приводят к каким-то обвинениям в наш адрес", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, ранее Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) обвинил хакеров в попытках украсть информацию о разработке вакцин против COVID у Великобритании, Канады и США.

Власти Великобритании считают, что киберпреступники связаны с российскими спецслужбами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже прокомментировал, что Москва не имеет к этому никакого отношения.