"Спецагент" СБУ Гордон "слил" Поклонскую Гааге. Депутат заинтриговала: "Я ещё не всё рассказала"

Ранее, напомним, украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, взявший интервью у экс-прокурора Крыма депутата Госдумы Натальи Поклонской, выступил с экстренным заявлением. Он сообщил о том, что беседа, мол, проходила в тесном сотрудничестве со спецслужбами Украины. А флешки с интервью якобы уже находятся в Гааге в качестве доказательств по делу о воссоединении Крыма с Россией.

Столь поспешное заявление журналист сделал после того, как у входа в его редакцию появились украинские радикалы и националисты. Правда, сам Гордон напрямую их так называть не стал, предпочёл использовать термин "неопознанные объекты".

Сама Поклонская у себя на страницах в социальных сетях, комментируя ситуацию, отметила, что "реакция Дмитрия Гордона на наше интервью удивительно смешная".

"Я думала, он серьёзный журналист... Но, оказывается, он всего лишь "спецагент" СБУ", - не удержалась от иронии парламентарий.

А после в том же духе добавила: "Кем только не назовёшься, чтобы выжить в сегодняшней Украине". Депутат также напомнила, что "в Крыму спокойнее", и пригласила приезжать на полуостров.

А после заинтриговала имеющейся у неё информацией для Гааги.

"P.S. По поводу флешки для Гааги... Не торопитесь - я ещё не всё рассказала…" - резюмировала Поклонская.