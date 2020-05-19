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"Спецагент" СБУ Гордон "слил" Поклонскую Гааге. Депутат заинтриговала: "Я ещё не всё рассказала"
19 мая 2020, 13:55 • 57 • Политика
Журналист Дмитрий Гордон заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской якобы записывал в тесном сотрудничестве с СБУ, а флешка с записью будто бы уже в Гааге. Сама депутат иронично поддела "спецагента" СБУ Гордона, посоветовав тому не торопиться. "Я ещё не всё рассказала…" - заинтриговала Поклонская.
Ранее, напомним, украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, взявший интервью у экс-прокурора Крыма депутата Госдумы Натальи Поклонской, выступил с экстренным заявлением. Он сообщил о том, что беседа, мол, проходила в тесном сотрудничестве со спецслужбами Украины. А флешки с интервью якобы уже находятся в Гааге в качестве доказательств по делу о воссоединении Крыма с Россией.
Столь поспешное заявление журналист сделал после того, как у входа в его редакцию появились украинские радикалы и националисты. Правда, сам Гордон напрямую их так называть не стал, предпочёл использовать термин "неопознанные объекты".
Сама Поклонская у себя на страницах в социальных сетях, комментируя ситуацию, отметила, что "реакция Дмитрия Гордона на наше интервью удивительно смешная".
"Я думала, он серьёзный журналист... Но, оказывается, он всего лишь "спецагент" СБУ", - не удержалась от иронии парламентарий.
А после в том же духе добавила: "Кем только не назовёшься, чтобы выжить в сегодняшней Украине". Депутат также напомнила, что "в Крыму спокойнее", и пригласила приезжать на полуостров.
А после заинтриговала имеющейся у неё информацией для Гааги.
"P.S. По поводу флешки для Гааги... Не торопитесь - я ещё не всё рассказала…" - резюмировала Поклонская.
Фото: скриншот instagram/nv_poklonskaya
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