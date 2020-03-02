"Сперва раздаём, потом разговариваем": Военкор призвал угомонить турок методом генерала Лебедя

Военный корреспондент Олег Блохин, освещающий события в Сирии, призвал угомонить разбушевавшихся турок методом генерала Александра Лебедя. В частности, согласно этому действенному методу, "сперва раздаём, а после разговариваем". Блохин напомнил, что примеров положительного результата работы этого метода предостаточно и первым это доказал как раз таки генерал Лебедь.

Военкор отметил, что можно очень долго возмущаться действиями турок, "показывать, каких обезьян они поддерживают, пытаться объяснить их неправоту и т.д. Но зачем и для кого?".

Он добавил, что "было бы странно даже, если бы турки не использовали в войне то, что имеют в наличии".

"Есть вещи, которые должны быть понятны нам насчёт них. Для нас здесь они никакие не партнёры, а противник, с которым и поступать нужно соответственно, используя все возможные силы и средства", - подчеркнул Блохин.

Он напомнил, что "генерал Лебедь сперва угомонил унионистов, надавав им по ушам, потом предупредил, что будет, если они не поняли чего-то, а после этого поставил в стойло". "Результат уже 30 лет вполне положительный. Более поздний пример - 8.08.08. Получившие по ушам скулить скулят, но укусить боятся", - отметил военкор.

Касательно же турецкой стороны Блохин отметил, что можно "например, ввести в игру курдов, которые с удовольствием помогут садыкам помять вымя турок и зелени". "С их-то опытом ведения боевых действий против турок при минимальном ресурсе они точно лишними не будут", - написал он, отметив, что для этого с ними просто надо договориться.

"Ну и ещё раз: сперва нужно усмирить буйных, а дальше можно и поговорить", - подытожил он.

Отношения России и Турции осложнились на фоне действий Анкары в сирийском Идлибе. По данным СМИ, турецкие военные пытались сбить сирийские и российские самолёты, а также неоднократно обстреливали силы правительственной армии Сирии.

В конце февраля в Идлибе погибли более 30 военных Турции в ходе авиаудара. Минобороны РФ указало, что турки находились в составе групп боевиков.

Также напомним, что турецкие сетевые борцы создали аналог украинского экстремистского сайта "Миротворец", куда внесли российских журналистов, военных корреспондентов, которые ведут репортажи из военных точек в Сирии.