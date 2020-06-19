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"Спасём инопланетян!": Охотники за НЛО приступили к дежурствам
19 июня 2020, 00:00 • 53 • В мире
Новые видео, опубликованные Пентагоном, взбудоражили общественность. Камерам якобы удалось запечатлеть космические корабли пришельцев. Американские охотники за НЛО тут же приступили к дежурствам вокруг легендарной "Зоны-51": "Спасём инопланетян!" - призывают они.
Пентагон опубликовал записи, свидетельствующие о том, что камерам в разные периоды времени удавалось снять "неопознанные летающие объекты". Одно видео было записано в ноябре 2004 года, два других - в январе 2015-го.
На кадрах действительно видны некие летающие объекты, внешне не похожие на известные летательные аппараты. Примечательно, что американские пилоты и раньше сталкивались с подобным явлением. Например, газета New York Times приводит слова одного из очевидцев:
Кстати, охотники за НЛО периодически дежурят в Неваде возле военной базы "Зона-51". Это секретная территория, с которой связаны слухи, что, мол, здесь держат инопланетян.
Обособленное расположение базы и периодически появляющиеся видео неопознанных летающих объектов спровоцировали горячий интерес со стороны американцев, который перерос в своеобразную субкультуру. Инопланетян тут никто так и не увидел, но люди регулярно проводят здесь свои встречи.
Новый слив данных, полученных из Пентагона, вызвал очередную волну активности уфологов-любителей. "Спасём инопланетян!" - призывают они и выходят на дежурства в запретную зону. Пока, правда, безрезультатно.
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