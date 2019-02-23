"Спасти население от Гуайдо и США": Власти Венесуэлы закрывают мосты в Колумбию

Власти Венесуэлы приняли решение временно закрыть три мостовых перехода в Колумбию, сообщила вице-президент страны Делси Родригес. Это будет сделано, чтобы не допустить поставок гуманитарной помощи. Народ в соцсетях активно пишет, что надо "спасти население от Гуайдо и США".

"Боливарианское правительство сообщает населению, что в связи с серьезными и незаконными угрозами со стороны правительства Колумбии против мира и суверенитета Венесуэлы принято решение полностью временно закрыть мосты имени Симона Боливара, Сантандера и мост Уньон", - об этом Родригес написала в своём микроблоге.

Напомним, что накануне произошла перестрелка. Во время столкновений погибли два человека, еще 20 оказались ранены. При этом американские СМИ, описывая ситуацию, выставили пострадавших "жертвами режима Мадуро".

Примечательно то, что вся операция была спланирована оппозицией во главе с самозванцем Хуаном Гуайдо. Об этом также сообщают СМИ, подчёркивая, что виноват не он, а легитимный президент республики Николас Мадуро. Он, напомним, законными методами пытается решить кризис в стране, а также остановить американскую интервенцию.

Ранее Гуайдо заявлял, что "добьется гуманитарной помощи для Венесуэлы любой ценой". Сразу после вооруженного столкновения американская сторона поспешила обвинить Мадуро в человеческих жертвах. Тем временем народ в соцсетях активно пишет, что надо " спасти население от Гуайдо и США".