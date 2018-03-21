"Спасшие нас от катастрофы": Мини-сериал о Чернобыле снимет режиссер "Ходячих мертвецов"

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Мини-сериал "Чернобыль" производства американского канала HBO и британского Sky обзавелся актерами на главные роли.

Историю о Чернобыльской трагедии уместят в пяти сериях мини-сериала. Проект американского канала HBO и британского Sky будет режиссировать Йохан Ренк, известный по постановке съемок "Ходячих мертвецов".

Сценарий к пятисерийной киноленте напишет Крэйг Мазин, известный по работе над фильмами "Очень страшное кино 3", "Очень страшное кино 4", а также по частям фильма "Мальчишник".

Съемки начнутся в апреле в Литве.

В официальном синопсисе картины говорится, что речь в мини-сериале будет идти о храбрых мужчинах и женщинах, "рисковавших собой, чтобы спасти Европу от невообразимой катастрофы".

Участие в съемках примут Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон. Скарсгард сыграет члена ЦК КПСС и главу правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Бориса Щербину. Эмили Уотсон исполнит роль ядерного физика Ульяны Хомюк, которая неофициально занималась расследованием причины взрыва.