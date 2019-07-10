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"Спасите лари": Грузинская экономика затрещала по швам – эксперты списывают на "русский фактор

10 июля 2019, 05:39  •  204 • В мире
Грузинская национальная валюта снова опустилась до исторического минимума. Согласно заявлению Нацбанка Грузии, 10 июня один американский доллар будет оцениваться уже в 2,94 лари, тогда как еще утром во вторник доллар стоил 2,84 лари. Эксперты пока называют этот процесс не девальвацией, а ослаблением национальной валюты и объясняют, как "хрупкая" грузинская экономика отреагирует на колебания курса лари и при чем тут отношения с Россией.
Как уверяют в минэкономики Грузии, падение стоимость национальной валюты – это просто колебания курса. Однако называть причины такого явления чиновники не захотели. Вскоре стало известно, что Нацбанк Грузии не планирует спасать курс, продавая накопленные резервы. Таким образом, говорят в банке, можно будет сохранить доверие инвесторов. Правда, на зарплатах простых грузин эти колебания, конечно, скажутся.
По мнению ряда экспертом, то, что происходит с лари, это просто ослабление грузинской валюты, а не ее девальвация. Тем не менее, в это явлении можно найти и связь с испортившимися отношениями с Россией. Однако, считает портфельный менеджер компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, падение долгим не будет – ровно то того предела, который равен профициту платежного баланса.
"Речь идет о том моменте, когда валюта, поступающая в страну превышает отток за пределы государства. Если национальная валюта сильно падает, то экспорт из этой страны становится очень выгоден, а приток валюты со стороны нерезидентов, которые покупают товары или услуги, будет настолько сильным, что падение остановится" — пояснил он в беседе с телеканалом "360".
При этом, считает эксперт, падение лари сделает отдых в Грузии более дешевым для иностранных туристов, а значит и более привлекательным. Кроме того, не сильно пострадает и грузинская экономика в том случае, если Россия откажется от товаров из Грузии. Экспорт можно будет перенаправить и в Турцию, и в Европу.
По мнению гендиректора АО "Управляющая компания "Спутник — Управление Капиталом" Александра Лосева, Россия уже "наказала" Грузию прекращением авиасообщения. Поэтому, считает эксперт, дальнейшего падения лари не будет, тем более, что президент России не видит необходимости в ведении дополнительных санкций против Тбилиси.
Однако экономические проблемы у Грузии будут, а после ссоры с Россией Тбилиси просто больше неоткуда ждать помощи, считает Лосев.
"Американцы поддерживают их по конкретным программам, связанным сотрудничеством с НАТО. Сельское хозяйство они поддерживать не будут, тем более этого не будут делать и европейцы, которым не нужно это грузинское вино", - уверен эксперт.
Если дело так пойдет и дальше, то экономика Грузии просто станет турецкой: уже сейчас предприниматели из Турции массово скупают недвижимость в Аджарии и переводят туда свои дела.
Лосев предположил, что падение лари спровоцировало ослабление турецкой валюту: лира потянула за собой лари, предполагает он. А это значит, что помочь может только усиление активности турецкого бизнеса в Грузии и больше ничего.
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев озвучил в беседе с "360" довольно пессимистичный прогноз: Грузия, вслед за российскими туристами, потеряла еще и путешественников из Азербайджана и Казахстана. И это только начало всех грузинских проблем.
При этом аналитик тоже считает, что о девальвации речь не идет – платежный баланс Грузии плохим пока назвать нельзя. Тем не менее лари уже потерял 7% своей стоимости. В целом же это – 20% от ВВП.
"Надо понимать, что у них маленькая экономика, и значит довольно хрупкая. Это 15 миллиардов долларов. Это меньше 10% таких компаний как Роснефть или Газпром", — сказал Александр Разуваев.
По словам эксперта, грузинский рынок в настоящий момент опасается двух угроз: возможное ужесточение мер со стороны России, а также конфликта между Вашингтоном и Тегераном. В последнем случае Грузия может стать для Пентагона "плацдармом" в случае нанесения удара по иранским объектам, а Тегеран, в свою очередь, ударит именно по Грузии, как по источнику опасности.
Если же говорить о перестройке грузинское экономики, то сделать это будет достаточно сложно, отметил эксперт: кроме туризма и вина Грузии похвастаться просто нечем, заключил Александр Разуваев.

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