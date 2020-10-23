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"Спасите хотя бы ветеранов": Украина просит помощи у Путина в обход официальных властей

23 октября 2020, 20:45  •  64 • Политика
Украинский Институт правовой политики и социальной защиты обратился к Путину с просьбой предоставить вакцину от COVID для украинских ветеранов Великой Отечественной войны.
Россию просят спасти украинских ветеранов, которых не только не лечат от COVID-19, но даже не планируют прививать от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян.
Речь идёт об открытом письме Елены Бережной, главы Института правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной, президенту России Владимиру Путину, а также главе правительства Михаилу Мишустину. В документе говорится о гуманитарной катастрофе, которая разворачивается на Украине.
Отмечается, что последние реформы украинского правительства привели к обнищанию пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны. А пандемия COVID-19 значительно усугубила и без того тяжёлую ситуацию.
"В нарушение всех международных норм права временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин категорично указала министру здравоохранения Украины Максиму Степанову не покупать российскую вакцину от COVID-19. Между тем каждый гражданин Украины вправе самостоятельно выбирать способы защиты собственной жизни и здоровья", - цитирует выдержку из письма РИА ФАН.
В связи с этим институт, возглавляемый Бережной, просит Россию в качестве гуманитарной акции предоставить бесплатно российскую вакцину от COVID-19 для граждан Украины - ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий и инвалидов. В письме подчёркивается, что таковых на Украине осталось лишь 9105 человек.
"Институт гарантирует доставку до каждого ветерана этой вакцины и предоставление необходимого медицинского персонала для инъекции вакцины", - добавляет Вадим Манукян, который горячо поддерживает инициативу Бережной.
Напомним, что Путин уже предлагал Киеву российскую вакцину от коронавируса. Инициатива поначалу была встречена положительно, однако после окрика из посольства США предложение было отвергнуто. При этом западная вакцина по-прежнему не готова. Более того, у ряда добровольцев, на которых эта вакцина была испытана, проявились опасные побочные эффекты.

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