"Спасибо за Ваш новогодний подарок": Американский журналист поблагодарил Путина за "Авангард"

После успешного испытания гиперзвуковой баллистической ракеты "Авангард" американский журналист Майкл Бом обратился на своей странице в Facebook к Владимиру Путину со словами: "Спасибо за Ваш новогодний подарок!" При этом Бом заявил, что это станет толчком для американского ВПК, который потратит дополнительные десятки миллиардов долларов на разработку нового вооружения, способного противостоять российской "угрозе".

Американский журналист Майкл Бом на своей странице в Facebook написал, что испытание Россией новейшей сверхзвуковой баллистической ракеты "Авангард" стало настоящим "царским" подарком к Новому году для американских конгрессменов и военно-промышленного комплекса США, сообщает информагентство Nation News.

Теперь, по словам Бома, представители ВПК и их "поборники" в конгрессе смогут с "серьёзными" лицами заявлять о своей озабоченности безопасностью США, которой угрожают российские ракеты "Авангард", а в глубине души радоваться этой ракете, потому что она позволит им выбить из бюджета десятки миллиардов долларов на разработку нового вооружения, способного противостоять "русской угрозе".

"Спасибо за Ваш новогодний подарок! Вы действительно хороший и добрый в этом году! Мы Вас очень ценим и любим!" - попытался сыронизировать америкнский журналист в своём посте к российскому президенту.