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"Спасибо, всё хорошо": Президент Казахстана приехал на встречу с Путиным
21 августа 2021, 15:50 • 31 • Политика
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал на встречу с лидером России Владимиром Путиным. Встреча глав проходит сейчас в Кремле. На вопрос Путина "Как дела?", его коллега ответил так же по-русски: "Спасибо, всё хорошо".
Ключевой темой встречи двух президентов стала ситуация в Афганистане. По словам Путина, на фоне происходящего сейчас один из наиболее актуальных вопросов - "вопрос безопасности, особенно в связи с событиями в Афганистане".
Он также сообщил о созыве в понедельник внеочередного саммита ОДКБ из-за ситуации в этой стране.
"Мы в понедельник соберёмся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ, сверить часы", - сказал он, добавив, что потом запланирована работа в рамках ШОС и ОДКБ.
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