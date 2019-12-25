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"Спасибо Украине!": Сатановский рассказал, как Киев помог построить Крымский мост

25 декабря 2019, 19:24  •  149 • Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост. Но никто бы не стал вкладывать деньги в строительство моста, если бы Киев не устроил блокаду полуострова, считает экономист и политолог Евгений Сатановский. "Спасибо Украине. Не устроили бы блокаду Крыма - никто б моста и не строил. Была охота деньги вбухивать", - отмечает он.
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост. Историческое событие прокомментировал экономист и политолог Евгений Сатановский.
Он напоминает, что Крымский мост был построен во многом благодаря стараниям самой Украины. Если бы Киев не устроил блокаду Крыма, перекрыв воду, электричество и наземное сообщение, мост через Керченский пролив могли бы и не построить.
"При греках со скифами построить не могли, при римлянах и хазарах не могли, при генуэзцах и турках не могли, в Российской Империи и Советском Союзе тоже, и вдруг построили. Спасибо Украине", - ехидно комментирует Сатановский на своём tg-канале.
Также он добавляет, что за устроенную Киевом блокаду Крыма, в полном соответствии с принципами коллективного наказания, Украину следует судить по всем международным законам.

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