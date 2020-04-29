"Спасибо тебе за прекрасную жизнь": Умерший от коронавируса успел сказать любимой главные слова

Молодой британец Ричард МакКиг планировал в следующем году сыграть свадьбу со своей невестой Кэти Мартин. Но планам не суждено было сбыться. В середине апреля 29-летний мужчина заразился COVID-19, а спустя несколько дней умер, не приходя в сознание. Но перед этим успел написать невесте своё последнее письмо с самыми главными словами.

Невеста Ричарда рассказала журналистам, что 16 апреля её жениху стало совсем плохо, его пришлось отвезти в больницу. Через сутки его перевели на ИВЛ. Перед тем, как подключиться к аппарату, Ричард пообщался со своей девушкой по видеосвязи.

Больной пытался успокоить плачущую невесту и уверял, что всё будет хорошо. Оказалось, что это был их последний разговор.

А после разговора мужчина прислал подруге трогательное сообщение: "Спасибо тебе за прекрасную жизнь". Через несколько дней Ричарда не стало - он скончался, не приходя в сознание, пишет Manchester Evening News.

Известно, что умерший работал веб-дизайнером, а его девушка занималась детьми-инвалидами. Коронавирусной инфекцией заразились они оба, но у Кэти болезнь протекала легче, и она сумела выкарабкаться.

На данный момент в Великобритании выявлено более 157 тысяч случаев заражения COVID-19, более 21 тысячи инфицированных умерло.