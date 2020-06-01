"Спасибо, сэр, ха-ха": Илон Маск по-русски поговорил с Рогозиным

Пока российские пользователи в социальных сетях спорят, удался ли запуск американской ракеты и будет ли это ударом для российской космонавтики, главные участники "фильма" спокойно обмениваются репликами. Так, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обратился к Илону Маску с поздравлением на английском языке:

"...передайте мои искренние поздравления Илону Маску (мне понравилась его шутка) и всей команде SpaceX. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!" - написал Рогозин.

Шутка касается реплики Рогозина, прозвучавшей шесть лет назад, когда он иронично назвал ракету Маска батутом. Маск после удавшегося запуска написал: "Батут работает". А теперь предприниматель поблагодарил Рогозина за поздравление на русском языке:

"Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество".

Напомним, вечером 31 мая космический корабль Crew Dragon, разработанный американской корпорацией SpaceX, успешно состыковался с МКС, о чём сообщило американское космическое агентство NASA.