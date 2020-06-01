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"Спасибо, сэр, ха-ха": Илон Маск по-русски поговорил с Рогозиным

01 июня 2020, 11:55  •  13 • Политика
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и изобретатель Илон Маск обменялись репликами в соцсетях. Рогозин по-английски поздравил Маска с запуском ракеты, а последний ответил главе российской госкорпорации по-русски.
Пока российские пользователи в социальных сетях спорят, удался ли запуск американской ракеты и будет ли это ударом для российской космонавтики, главные участники "фильма" спокойно обмениваются репликами. Так, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обратился к Илону Маску с поздравлением на английском языке:
"...передайте мои искренние поздравления Илону Маску (мне понравилась его шутка) и всей команде SpaceX. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!" - написал Рогозин.
Шутка касается реплики Рогозина, прозвучавшей шесть лет назад, когда он иронично назвал ракету Маска батутом. Маск после удавшегося запуска написал: "Батут работает". А теперь предприниматель поблагодарил Рогозина за поздравление на русском языке:
"Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество".
Напомним, вечером 31 мая космический корабль Crew Dragon, разработанный американской корпорацией SpaceX, успешно состыковался с МКС, о чём сообщило американское космическое агентство NASA.
Фото: twitter.com/Rogozin.

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