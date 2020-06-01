|
"Спасибо, сэр, ха-ха": Илон Маск по-русски поговорил с Рогозиным
01 июня 2020, 11:55 • 13 • Политика
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и изобретатель Илон Маск обменялись репликами в соцсетях. Рогозин по-английски поздравил Маска с запуском ракеты, а последний ответил главе российской госкорпорации по-русски.
Пока российские пользователи в социальных сетях спорят, удался ли запуск американской ракеты и будет ли это ударом для российской космонавтики, главные участники "фильма" спокойно обмениваются репликами. Так, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обратился к Илону Маску с поздравлением на английском языке:
"...передайте мои искренние поздравления Илону Маску (мне понравилась его шутка) и всей команде SpaceX. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!" - написал Рогозин.
Шутка касается реплики Рогозина, прозвучавшей шесть лет назад, когда он иронично назвал ракету Маска батутом. Маск после удавшегося запуска написал: "Батут работает". А теперь предприниматель поблагодарил Рогозина за поздравление на русском языке:
"Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество".
Напомним, вечером 31 мая космический корабль Crew Dragon, разработанный американской корпорацией SpaceX, успешно состыковался с МКС, о чём сообщило американское космическое агентство NASA.
Фото: twitter.com/Rogozin.
13
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 мая 2020, 09:55
|
29 мая 2020, 00:55
|
29 мая 2020, 01:55
|
26 мая 2020, 05:55
|
30 мая 2020, 06:55
|
30 мая 2020, 16:55
|
31 мая 2020, 08:55