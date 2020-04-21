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"Спасибо русским": От COVID-19 в ЕС спасаются не только с помощью наших специалистов, но и песнями
21 апреля 2020, 08:10 • 116 • В мире
От COVID-19 в ЕС спасаются не только с помощью наших специалистов, но и песнями. Местные жители пришли в восторг от композиции "Я люблю тебя, жизнь" в финском переводе, ролик с исполнением которой недавно появился на YouTube. "Спасибо русским", – написала в комментариях одна из интернет-пользовательниц.
Многие зарубежные интернет-пользователи остались в восторге от русской песни "Я люблю тебя, жизнь", исполненной финским оперным певцом, облачившимся в форму сотрудника полиции, прямо на улицах города Оулу.
Ранее на официальном канале полицейского управления населённого пункта на YouTube был выложен ролик, запечатлевший исполнение русской композиции одним из "сотрудников".
Легендарная песня советского артиста Марка Бернеса, которая была написана Константином Ваншенкиным и Эдуардом Колмановским, прозвучала в переводе на финский.
С помощью данной композиции полиция Оулу рассчитывала приободрить граждан и напомнить им о необходимости оставаться дома в рамках мер безопасности на фоне коронавируса.
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