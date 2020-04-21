"Спасибо русским": От COVID-19 в ЕС спасаются не только с помощью наших специалистов, но и песнями

Многие зарубежные интернет-пользователи остались в восторге от русской песни "Я люблю тебя, жизнь", исполненной финским оперным певцом, облачившимся в форму сотрудника полиции, прямо на улицах города Оулу.

Ранее на официальном канале полицейского управления населённого пункта на YouTube был выложен ролик, запечатлевший исполнение русской композиции одним из "сотрудников".

Легендарная песня советского артиста Марка Бернеса, которая была написана Константином Ваншенкиным и Эдуардом Колмановским, прозвучала в переводе на финский.

С помощью данной композиции полиция Оулу рассчитывала приободрить граждан и напомнить им о необходимости оставаться дома в рамках мер безопасности на фоне коронавируса.