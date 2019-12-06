Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Китайское прикрытие: почему США не спешат продлевать СНВ-III
Владимир Путин посетил Международный форум добровольцев в Сочи
"Зависит от "нормандской четвёрки": Украина посулила Донбассу осо...
СССР забили как кабанчика: 28 лет назад были подписаны Беловежские соглашения
Главная / В мире

"Спасибо, русские!": Московские кадеты привели индийцев в восторг своим пением - видео

06 декабря 2019, 07:24  •  55 • В мире
Индийские пользователи Twitter пришли в восторг от видео, на котором кадеты одной из московских школ поют знаменитую патриотическую песню "Аe Ватан". "Спасибо, русские, я не смог сдержать слёз", - пишут многие.
На видео также можно увидеть бригадира Раджеша Пушкара, военного атташе посольства Индии в Москве.
Индийские пользователи Сети несказанно обрадовались такому подарку:
"Удивительно! Русские поют индийскую патриотическую песню".
"Россия является истинным партнёром Индии с момента обретения независимости. Рад их поддержке!"
"Когда эта песня звучит из уст этих молодых кадетов, её воздействие становится в миллион раз сильнее!"
Отметился в комментариях даже официальный фан-клуб премьера Индии Нарендры Моди:
"Вау! Спасибо, русская армия!"
Патриотическая песня "Ае Ватан" была впервые спета Мохаммадом Рафи в 1965 году и стала саундтреком к индийскому фильму "Шахид".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
06 декабря 2019, 00:54
Дайджест СМИ: Меркель объяснила высылку дипломатов из России, США отправят 14 тыс. солдат на Ближний Восток
06 декабря 2019, 04:09
В чаду прибалтийских национальных кухонь
06 декабря 2019, 04:09
Закопанную в горшке своими родителями кроху снова оставили. Врачи рассказали о её судьбе
06 декабря 2019, 04:09
"Зависит от "нормандской четвёрки": Украина посулила Донбассу особый статус, но без автономии
06 декабря 2019, 00:54
"Русские - "страшные пушистики": Китайский журналист привёл странное доказательство "агрессии" России
05 декабря 2019, 14:54
«Хороший день для Трампа, плохой — для демократов»: как прошли слушания по делу об импичменте президента США
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 декабря 2019, 04:09
Закопанную в горшке своими родителями кроху снова оставили. Врачи рассказали о её суд...
06 декабря 2019, 04:09
Всё дело в безвизе: В Киеве объяснили, зачем хотят блокировать визиты украинцев в Рос...
06 декабря 2019, 02:24
Крым глазами украинца: Нам вбивают гордость за свой свинарник, а в Крыму - на нас уже...
06 декабря 2019, 00:54
"Русские - "страшные пушистики": Китайский журналист привёл странное д...
06 декабря 2019, 00:54
России придётся "тушить пожар", если трусость Зеленского приведёт к расколу...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 ноября 2019, 05:09
Лукашенко ответили "на хрена" кому нужен союз с Россией (Telegram. Обзор)
30 ноября 2019, 21:24
"Через Украину Запад нанёс России удар в самое сердце": Политолог о главной опасности Киева
01 декабря 2019, 00:39
"Растлил страну": Украинский миллионер рассказал, что может привести Незалежную к гибели
02 декабря 2019, 09:09
Триллион долларов для российской экономики
05 декабря 2019, 02:09
Берлин решил не играть против России и уколол Британию делом Скрипаля - источник
02 декабря 2019, 09:09
Как "Турецкий поток" снесёт газовые амбиции Украины: Эксперт раскрыл схему поставок голубого топлива в Европу
01 декабря 2019, 23:24
"Летали за деньгами прямо в Монако": Появилась информация, кто "оплачивал банкет" на Майдане - источник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.