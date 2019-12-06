"Спасибо, русские!": Московские кадеты привели индийцев в восторг своим пением - видео

На видео также можно увидеть бригадира Раджеша Пушкара, военного атташе посольства Индии в Москве.

Индийские пользователи Сети несказанно обрадовались такому подарку:

"Удивительно! Русские поют индийскую патриотическую песню".

"Россия является истинным партнёром Индии с момента обретения независимости. Рад их поддержке!"

"Когда эта песня звучит из уст этих молодых кадетов, её воздействие становится в миллион раз сильнее!"

Отметился в комментариях даже официальный фан-клуб премьера Индии Нарендры Моди:

"Вау! Спасибо, русская армия!"

Патриотическая песня "Ае Ватан" была впервые спета Мохаммадом Рафи в 1965 году и стала саундтреком к индийскому фильму "Шахид".