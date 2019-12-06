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"Спасибо, русские!": Московские кадеты привели индийцев в восторг своим пением - видео
06 декабря 2019, 07:24 • 55 • В мире
Индийские пользователи Twitter пришли в восторг от видео, на котором кадеты одной из московских школ поют знаменитую патриотическую песню "Аe Ватан". "Спасибо, русские, я не смог сдержать слёз", - пишут многие.
На видео также можно увидеть бригадира Раджеша Пушкара, военного атташе посольства Индии в Москве.
Индийские пользователи Сети несказанно обрадовались такому подарку:
"Удивительно! Русские поют индийскую патриотическую песню".
"Россия является истинным партнёром Индии с момента обретения независимости. Рад их поддержке!"
"Когда эта песня звучит из уст этих молодых кадетов, её воздействие становится в миллион раз сильнее!"
Отметился в комментариях даже официальный фан-клуб премьера Индии Нарендры Моди:
"Вау! Спасибо, русская армия!"
Патриотическая песня "Ае Ватан" была впервые спета Мохаммадом Рафи в 1965 году и стала саундтреком к индийскому фильму "Шахид".
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