"Спасибо Путину": Лукашенко рассекретил тайну переговоров с президентом России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил главу России Владимира Путина, который проявил участие. Об этом политик заявил журналистам.

"Должен сказать спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: "Слушай, что ты молчишь?" Я говорю: "Скоро услышишь". Ну вот, вы услышали", - цитирует слова главы государства RT.

Лукашенко также прокомментировал запоздалое появление на публике. Он пояснил, что в острый период кризиса могли начаться столкновения, которых администрация президента не хотела. Именно поэтому была взята пауза.

Как передаёт РИА ФАН, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал с 24 августа закрыть все бастующие предприятия страны. При этом заявил, что в трудовых коллективах всё "неоднозначно".

"Потом разберёмся, кто будет работать", - пообещал он.