|
"Спасибо Путину": Лукашенко рассекретил тайну переговоров с президентом России
23 августа 2020, 10:40 • 79 • Политика
Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассекретил тайну переговоров с президентом России Владимиром Путиным, поблагодарив последнего.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил главу России Владимира Путина, который проявил участие. Об этом политик заявил журналистам.
"Должен сказать спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: "Слушай, что ты молчишь?" Я говорю: "Скоро услышишь". Ну вот, вы услышали", - цитирует слова главы государства RT.
Лукашенко также прокомментировал запоздалое появление на публике. Он пояснил, что в острый период кризиса могли начаться столкновения, которых администрация президента не хотела. Именно поэтому была взята пауза.
Как передаёт РИА ФАН, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал с 24 августа закрыть все бастующие предприятия страны. При этом заявил, что в трудовых коллективах всё "неоднозначно".
"Потом разберёмся, кто будет работать", - пообещал он.
79
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 августа 2020, 16:15
|
22 августа 2020, 08:00
|
19 августа 2020, 23:10
|
19 августа 2020, 00:15
|
22 августа 2020, 04:20
|
20 августа 2020, 01:00
|
22 августа 2020, 16:15