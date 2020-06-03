"Спасибо, президент Трамп!": Лидер США без лишней скромности отчитался о разгоне "мародёров"

Американский лидер Дональд Трамп похвастался в Twitter успешным подавлением акций протеста в нескольких городах Соединённых Штатов, передаёт РИА ФАН.

Президент поблагодарил за это силовиков и самого себя. Он заметил, что прошедшей ночью в столице "не было проблем".

Отличная работа, проделанная всеми. […]. Также Миннеаполис был великолепен (спасибо, президент Трамп!), - написал глава Белого дома.

Он заметил, что арестов было немало. При этом лидер США был недоволен тем, как успокаивали демонстрантов в Нью-Йорке.

По его словам, город был "разорван на куски" головорезами, мародёрами и другими "подонками и отбросами".

Трамп заметил, что нью-йоркскому губернатору Эндрю Куомо стоило бы согласиться на его предложение задействовать в подавлении протестов Национальную гвардию.