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"Спасибо, президент Трамп!": Лидер США без лишней скромности отчитался о разгоне "мародёров"

03 июня 2020, 10:55  •  170 • Политика
Лидер США без лишней скромности отчитался о разгоне "мародёров" в некоторых американских городах. Он поблагодарил за успешное подавление акций протеста силовиков и самого себя: "Спасибо, президент Трамп!"
Американский лидер Дональд Трамп похвастался в Twitter успешным подавлением акций протеста в нескольких городах Соединённых Штатов, передаёт РИА ФАН.
Президент поблагодарил за это силовиков и самого себя. Он заметил, что прошедшей ночью в столице "не было проблем".
Отличная работа, проделанная всеми. […]. Также Миннеаполис был великолепен (спасибо, президент Трамп!), - написал глава Белого дома.
Он заметил, что арестов было немало. При этом лидер США был недоволен тем, как успокаивали демонстрантов в Нью-Йорке.
По его словам, город был "разорван на куски" головорезами, мародёрами и другими "подонками и отбросами".
Трамп заметил, что нью-йоркскому губернатору Эндрю Куомо стоило бы согласиться на его предложение задействовать в подавлении протестов Национальную гвардию.

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