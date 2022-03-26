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"Спасибо, пожалуйста, до свидания": Русские уместили речь Байдена ровно в пять фраз

26 марта 2022, 22:35  •  192 • Политика
Русские уместили речь президента США Джо Байдена ровно в пять фраз. Одна из них предельно точно показывает отношение к Украине: "Спасибо, пожалуйста, до свидания".
Автор Telegram-канала Brееgе Timе ZOZZ тезисно передал речь президента США, с которой он выступил в субботу в Варшаве. Коротко её можно свести к пяти коротким фразам: "Закрытого неба на Украине не будет. Военной помощи не будет. Украинцы молодцы. Демократия. Спасибо, пожалуйста, до свидания".
Скриншот:Telegram/Brееgе Timе ZOZZ
Telegram-канал "Темы. Главное (ГлавМедиа)" в свою очередь отметил, что никакого реального эффекта от выступления Байдена не будет. Это просто "словесная интервенция для поднятия духа".
Скриншот:Telegram/Темы. Главное (ГлавМедиа)
Напомним, выступая в Варшаве, хозяин Белого дома сначала назвал президента России Владимира Путина "мясником", а затем призвал русских свергнуть своего лидера. А накануне Байден назвал Путина "военным преступником". В Кремле уже отметили, что у страны, которая залила кровью весь Ближний Восток и часть Южной Азии, нет морального права кого-либо в чём-либо обвинять.

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