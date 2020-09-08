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"Спасибо пацанам": Сбитого в Ливии русского пилота спасли в пустыне

08 сентября 2020, 19:55  •  421 • Политика
Самолёт МиГ-29 Ливийской национальной армии (ЛНА) сбили в Ливии. Русского пилота, который находился за штурвалом, спасли в пустыне. Лётчик поблагодарил своих спасителей на камеру: "Спасибо пацанам".
Истребитель МиГ-29, который находился на вооружении Ливийской национальной армии, сбили в Ливии. Пилотировал военную машину русский лётчик, который записал видео после приземления.
Он отметил, что его самолёт был сбит на высоте 700 метров в 45 км от аэродрома. Пилот успел катапультироваться и не пострадал. Аварийный маяк уцелел, поэтому лётчик смог вызвать спасателей. На кадрах видео можно заметить расстеленный на земле парашют, шлем, сумку и тот самый маяк.
Через некоторое время мимо пролетел военный вертолёт. Автор видео радостно сообщил, что это его союзники.
Всё, нашли меня. Спасибо пацанам. Всё, я счастлив. Сейчас Ми-8 подойдёт и заберёт меня, - рассказывает он.
Скриншот: YouTube/Fighterbomber
Отметим, что Ливийская национальная армия, которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар, противостоит силам Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое заседает в Триполи. Оно было создано после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году и поддерживается западными странами, однако в Ливии не все согласны с легитимностью ПНС.

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