"Спасибо Михаилу Сергеевичу": Сатановский объяснил, почему РФ бессильна в карабахском конфликте

Сегодня утром обострился затяжной военный конфликт Армении и Азербайджана - обе стороны обвинили друг друга в артобстрелах в Нагорном Карабахе и объявили военное положение. МИД России потребовал немедленно прекратить огонь.

Но политолог Евгений Сатановский уверен: подобные конфликты, уходящие корнями вглубь истории, миротворческими методами разрешить невозможно. "Начали стрелять - всё", - отрезал эксперт.

В своём блоге он подчеркнул, что основная вина того, что сейчас творится в Карабахе, лежит на тех, кто развалил СССР: "Спасибо Михаилу Сергеевичу Горбачёву, с которого там всё началось, и Борису Николаевичу Ельцину с Шушкевичем и Кравчуком, за развал Союза".

Сатановский сравнил конфликт в Нагорном Карабахе с конфликтами палестинцев с израильтянами, армян с турками, абхазов с грузинами. По его словам, такие инциденты могут закончиться чем угодно, "невзирая ни на каких миротворцев":

Пока не замерло в каком-то промежуточном виде на уровне очередного взаимного истощения сил.

Россия, признаёт Сатановский, не может сделать ровным счётом ничего, хоть и призывает воюющие стороны остановиться. Тем более что обе эти страны сами по себе с РФ стараются не ссориться.

Но терпеть войну у своих южных границ, добавляет Сатановский, Россия будет не всегда: "Пока по нашим войскам сдуру огонь кто-нибудь не откроет, как грузины в Южной Осетии при Саакашвили..."

Если же огонь "сдуру" не откроют, то остаётся только ждать: "Или сами остановятся, или продолжат, пока силы есть. Тупик".