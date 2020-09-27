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"Спасибо Михаилу Сергеевичу": Сатановский объяснил, почему РФ бессильна в карабахском конфликте

27 сентября 2020, 21:20  •  110 • Политика
Политолог Евгений Сатановский объяснил, почему Россия ничего не может сделать с военным конфликтом в Нагорном Карабахе. Он считает, что подобные конфликты никакие переговоры решить не смогут. Вину за то, что сейчас творится у южных границ России, он возложил на тех, кто развалил СССР: "Спасибо Михаилу Сергеевичу".
Сегодня утром обострился затяжной военный конфликт Армении и Азербайджана - обе стороны обвинили друг друга в артобстрелах в Нагорном Карабахе и объявили военное положение. МИД России потребовал немедленно прекратить огонь.
Но политолог Евгений Сатановский уверен: подобные конфликты, уходящие корнями вглубь истории, миротворческими методами разрешить невозможно. "Начали стрелять - всё", - отрезал эксперт.
В своём блоге он подчеркнул, что основная вина того, что сейчас творится в Карабахе, лежит на тех, кто развалил СССР: "Спасибо Михаилу Сергеевичу Горбачёву, с которого там всё началось, и Борису Николаевичу Ельцину с Шушкевичем и Кравчуком, за развал Союза".
Сатановский сравнил конфликт в Нагорном Карабахе с конфликтами палестинцев с израильтянами, армян с турками, абхазов с грузинами. По его словам, такие инциденты могут закончиться чем угодно, "невзирая ни на каких миротворцев":
Пока не замерло в каком-то промежуточном виде на уровне очередного взаимного истощения сил.
Россия, признаёт Сатановский, не может сделать ровным счётом ничего, хоть и призывает воюющие стороны остановиться. Тем более что обе эти страны сами по себе с РФ стараются не ссориться.
Но терпеть войну у своих южных границ, добавляет Сатановский, Россия будет не всегда: "Пока по нашим войскам сдуру огонь кто-нибудь не откроет, как грузины в Южной Осетии при Саакашвили..."
Если же огонь "сдуру" не откроют, то остаётся только ждать: "Или сами остановятся, или продолжат, пока силы есть. Тупик".

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