"Спасибо лучшим врачам": Боец ММА Монсон перенёс сложную операцию в больнице Челябинска

Гражданин России и боец ММА Джефф Монсон прооперирован в больнице Челябинска. "Спасибо лучшим врачам", - написал он после операции в Instagram.

В Челябинске прооперировали известного бойца смешанных единоборств (ММА) Джеффа Монсона, который в 2018 году получил гражданство России и стал депутатом подмосковного городского округа Красногорск. Подробности рассказал сам спортсмен-политик на своей странице в социальной сети Instagram.

У Монсона была возможность провести операцию в Нью-Йорке или в Москве, но он предпочёл воспользоваться услугами больницы Челябинска, где он, как гражданин России, получил полис обязательного медицинского страхования.

"Всем привет, друзья! У меня всё отлично! Я перенёс сложную операцию и сейчас восстанавливаюсь! Спасибо лучшим врачам", - написал боец ММА в Instagram.

На сайте челябинской больницы уточняется, что Монсон перенёс операцию по замене тазобедренного сустава, которая длилась 45 минут. Врачи отмечают, что пациент им достался "непростой". За свою спортивную карьеру Монсон провёл свыше 90 боёв, получив множество травм, которые не могли не сказаться на общем состоянии его организма, и это приходилось учитывать во время операции. Тем не менее всё прошло успешно, спортсмен начал процесс реабилитации.