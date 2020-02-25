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"Спасибо Горбачёву и Ельцину… вконец отморозились". Сатановский об отношении США к России

25 февраля 2020, 14:09  •  55 • Политика
Евгений Сатановский оценил требования демократов и некоего разведсообщества США ввести санкции против России. Политолог отметил: раньше США нас хотя бы боялись, а теперь - "спасибо Горбачёву и Ельцину… вконец отморозились". Однако это не повод метать молнии, лучше просто посмеяться над Вашингтоном в его попытках ударить по России.
Политолог Евгений Сатановский, комментируя очередные претензии США к России, отметил, что под угрозой санкций в отношении нашей страны остаётся лишь снимать комедии - вечные и добрые, из разряда тех, что когда-то делал Леонид Гайдай. Почему комедии? Да потому что только смехом можно бороться с очередными вбросами так называемых американских партнёров.
"Добрые, весёлые, с нелепицами в каждом кадре - как у Гайдая. Рязановские не получится. Умные лирические фильмы про политику не снимешь", - пишет Сатановский в личном телеграм-канале.
Как известно, накануне представители так называемого американского разведсообщества вместе с демократами потребовали новых санкций против России, отметив, что мы помогаем то ли президенту Дональду Трампу, то ли демократу Берни Сандерсу. В этой связи Трамп уже заявил, что Демократическая партия и разведка США находятся в сговоре против президента.
Опасность ситуации не только в том, что против России пытаются ввести новые санкции. Проблема в ухудшении мировой безопасности, добавляет Сатановский. США своими действиями её саботируют. Ответить же мы глобально не можем, хотя и даём понять Вашингтону, кто главный, "то в одном уголке планеты, то в другом".
"Не страна Америка стала, светоч демократии, в международной политике, а коллективный бандит. Раньше они хотя бы нас боялись, а теперь, спасибо Горбачёву и Ельцину, перестали и вконец отморозились", - добавил Сатановский.
Добавим, в российском посольстве уже призвали прекратить голословные обвинения в адрес нашей страны. "Выдвижение друг против друга выдуманных, ничем не обоснованных обвинений по "российской теме" становится плохой американской политической традицией", - подчеркнули наши дипломаты.

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