"Спасибо финнам и американцам": Кто на самом деле сорвал Горбачёву сделку по Карелии?

В интернете разгадали, кто же не дал продать Карелию финнам, как собирался президент СССР Михаил Горбачёв. Выяснилось, что такие планы действительно существовали. Карелию были готовы уступить за 15 миллиардов долларов.

"Но сами финны пробуксовали и упустили момент, пишут финские СМИ. А Ельцин был готов отдать острова Японии, но американцы отговорили. Их не устраивало, что Россия и Япония могут сблизиться после решения территориальных споров. Что ж, спасибо финнам и американцам за то, что не позволили этим мерзавцам разбазарить русскую землю", - подытожили в Telegram-канале "Архивариус".

Фото: Telegram.

В своей книге бывший эксперт финского МИД, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен допустил тот факт, что экс-президент СССР Михаил Горбачёв мог отдать Карелию Финляндии. Как утверждает бывший дипломат, у его страны были шансы получить этот регион с конца 1980-х по начало 1990-х годов.

Ситуация могла быть аналогичной тому, что случилось с прибалтийскими республиками в 1990 году, когда политбюро ЦК КПСС согласилось на их независимость. Но решающим моментом не воспользовался президент Мауно Койвисто, хотя, как пишет экс-дипломат, "ко времени прихода к власти Михаила Горбачёва в 1985 году в Советском Союзе уже начали дуть более свободные ветра".

Сеппинен раскрывает также детали переговоров, которые состоялись у него с советником советского посольства в Хельсинки Львом Паузиным летом 1990 года.

"Он сказал, что либеральное большинство в Политбюро решило, что переговоры о возвращении Карелии могут быть начаты с Финляндией", - вспоминает тот момент экс-дипломат.

Но тогда "карельской" сделке сопротивлялся финский президент Койвисто. По словам Сеппинена, именно сопротивление финского лидера "привело к затягиванию и усложнению ситуации".

А после Горбачёва, если верить финскому дипломату, и первый президент России Борис Ельцин заявил о готовности начать переговоры по территориальным вопросам с Финляндией.