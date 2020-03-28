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"Спасибо, дорогие, что бросили нас": В Италии записали 8-минутную "благодарность" Макрону и Меркель

28 марта 2020, 08:35  •  116 • В мире
"Спасибо, что бросили нас", - рефреном звучит на протяжении всего 8-минутного ролика, в котором итальянец обвиняет власти Европы и США. В закадровом тексте перечисляют заслуги Италии перед человечеством и то, чем ответил этому государству мир. Это крик отчаяния или приговор?
Видеороликом поделилась в своём Telegram-канале журналистка Юлия Витязева. Любопытно, что это уже вторая версия видео, которое распространилось по социальным сетям. Закадровый текст и озвучка остались прежними, но видеоряд отличается. Первый ролик разместил на своей странице в Facebook итальянский журналист, работающий на телеканале Calabria TV, Лино Полимени.
Видеоролик называется "Да здравствует Италия!". Он не может не вызывать эмоций. Женский голос за кадром благодарит "дорогого Макрона" и "дорогую синьору Меркель" за то, что они бросили итальянцев в тот момент, когда в их помощи так нуждаются люди. Среди обвинений - отказ продать медицинские маски и другие товары, которые помогли бы бороться с коронавирусом.
Говорится, что итальянцы за этот небольшой вклад в их здоровье и жизни уже заплатили.
"Мы - итальянцы, грязные, шумные, неуправляемые, весёлые, фольклорные, бедные и местами мафиозные. Это мы - итальянцы, которые подарили вам искусство и культуру, на которых основана наша и ваша цивилизация", - звучит голос.
Именно благодаря итальянцам в мире есть равиоли и салями, мороженое и лазанья, пармезан и пицца. Женщина за кадром напоминает, что именно итальянцы разбили во Франции первые виноградники и научили местных жителей делать вино.
В следующей части выдвинуто обвинение против президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В видеоролике им говорят спасибо за то, что Италию изолировали, вместо того чтобы оказать ей помощь.
Юлия Витязева написала, что эти слова "не просто крик души и отчаяния". "Это приговор Европе с её хвалёным и показным единством на словах, которое на деле обернулось предательством", - считает журналистка.
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