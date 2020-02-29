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"Спасибо доктору Нине": В Грузии иранца с подозрением на Сovid-19 случайно выпустили из больницы

29 февраля 2020, 02:39  •  70 • В мире
В Грузии иранца с подозрением на Сovid-19 случайно выпустили из больницы, а затем с криками вернули обратно прямо во время его благодарственной речи в адрес грузинской медицины. "Спасибо доктору Нине. Она очень хорошая женщина", - сказал пациент перед тем, как его экстренно вернули в больницу.
Видео инцидента распространилось в соцсетях. Как пишет журналистка Ольга Скабеева в Telegram, гражданин Ирана с подозрением на коронавирус был доставлен в одну из больниц Грузии, а затем выпущен из карантина.
Возле стационара иранца ждала целая толпа грузинских журналистов, которые, толкаясь, пытались подойти поближе к "излечившемуся".
Сам мужчина с бумажки зачитывал благодарственную речь.
"Спасибо большое моему доктору Нине. Она хорошая женщина, дружелюбная, прекрасный врач. Спасибо большое системе безопасности Грузии и полицейским из самолёта", - говорил иранец.
В этот момент из больницы выбежали врачи в спецзащите, которые оперативно затолкали пациента обратно в медучреждение.
На вопросы журналистов, почему это происходит, ведь мужчину выписали, врач ответила, что иранец не здоров.
"Под угрозой заражения оказались все журналисты, операторы и даже сама врач, которая находилась в тот момент без маски", - добавила Скабеева.
В соцсетях произошедшее назвали настоящей комедией.
"Неудобно получилось", - отметил TronaldDump.
"Санитар как космонавт упакован, а санитарка даже без маски", - указал autobotanic.
"Коронавирус с комедией", - добавил не серьёзный МИД.

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