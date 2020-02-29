"Спасибо доктору Нине": В Грузии иранца с подозрением на Сovid-19 случайно выпустили из больницы

Видео инцидента распространилось в соцсетях. Как пишет журналистка Ольга Скабеева в Telegram, гражданин Ирана с подозрением на коронавирус был доставлен в одну из больниц Грузии, а затем выпущен из карантина.

Возле стационара иранца ждала целая толпа грузинских журналистов, которые, толкаясь, пытались подойти поближе к "излечившемуся".

Сам мужчина с бумажки зачитывал благодарственную речь.

"Спасибо большое моему доктору Нине. Она хорошая женщина, дружелюбная, прекрасный врач. Спасибо большое системе безопасности Грузии и полицейским из самолёта", - говорил иранец.

В этот момент из больницы выбежали врачи в спецзащите, которые оперативно затолкали пациента обратно в медучреждение.

На вопросы журналистов, почему это происходит, ведь мужчину выписали, врач ответила, что иранец не здоров.

"Под угрозой заражения оказались все журналисты, операторы и даже сама врач, которая находилась в тот момент без маски", - добавила Скабеева.

В соцсетях произошедшее назвали настоящей комедией.

"Неудобно получилось", - отметил TronaldDump.

"Санитар как космонавт упакован, а санитарка даже без маски", - указал autobotanic.

"Коронавирус с комедией", - добавил не серьёзный МИД.