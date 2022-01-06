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"Спасибо, что я больше не Zet": Холмогоров выдвинул главное требование к Казахстану

06 января 2022, 18:15  •  489 • Политика
Русские военные не должны защищать власти Казахстана, которые демонстративно латинизируют алфавит, считает Егор Холмогоров. "Буква "З" должна прийти и сказать нашим вежливым людям: "Спасибо, что я больше не Zet", - подчеркнул публицист.
В четверг, 6 января, ОДКБ отправила миротворцев в Казахстан, от России в контингент вошли подразделения воздушно-десантных войск. Писатель и публицист Егор Холмогоров назвал, какую плату должна взять Москва за спасение законных властей страны.
По его мнению, в обмен на помощь России власти Казахстана обязаны отменить латинизацию алфавита, которую инициировали при Нурсултане Назарбаеве. А соответствующий эпизод должен войти в историю как "неудавшаяся латинизация".
Буква "З" должна прийти и сказать нашим вежливым людям: "Спасибо, что я больше не Zet",
- написал публицист Егор Холмогоров в своём Telegram-канале.
Эта фраза является отсылкой к мему о воссоединении Крыма с Россией. В нём кот благодарил русских военных за то, что он больше не "кiт".
Напомним, что многие эксперты соглашаются с тем, что погромам в Казахстане предшествовал беспредел националистов, которые всячески третировали русскоговорящее население страны. В частности, много шума наделали так называемые языковые патрули, борющиеся с русским языком. Власти страны смотрели на всё это сквозь пальцы.

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