|
"Спасибо, что я больше не Zet": Холмогоров выдвинул главное требование к Казахстану
06 января 2022, 18:15 • 489 • Политика
Русские военные не должны защищать власти Казахстана, которые демонстративно латинизируют алфавит, считает Егор Холмогоров. "Буква "З" должна прийти и сказать нашим вежливым людям: "Спасибо, что я больше не Zet", - подчеркнул публицист.
В четверг, 6 января, ОДКБ отправила миротворцев в Казахстан, от России в контингент вошли подразделения воздушно-десантных войск. Писатель и публицист Егор Холмогоров назвал, какую плату должна взять Москва за спасение законных властей страны.
По его мнению, в обмен на помощь России власти Казахстана обязаны отменить латинизацию алфавита, которую инициировали при Нурсултане Назарбаеве. А соответствующий эпизод должен войти в историю как "неудавшаяся латинизация".
- написал публицист Егор Холмогоров в своём Telegram-канале.
Эта фраза является отсылкой к мему о воссоединении Крыма с Россией. В нём кот благодарил русских военных за то, что он больше не "кiт".
Напомним, что многие эксперты соглашаются с тем, что погромам в Казахстане предшествовал беспредел националистов, которые всячески третировали русскоговорящее население страны. В частности, много шума наделали так называемые языковые патрули, борющиеся с русским языком. Власти страны смотрели на всё это сквозь пальцы.
Подпишитесь на нас
489
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 января 2022, 18:40
|
01 января 2022, 11:05
|
03 января 2022, 14:25
|
04 января 2022, 09:05
|
01 января 2022, 16:55
|
31 декабря 2021, 23:25
|
02 января 2022, 08:05