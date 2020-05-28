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"Спасибо, что в конюшнях не порол": Игнатьев пытался тайно построить сауну в администрации Чувашии
28 мая 2020, 18:55 • 141 • Политика
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев пытался втайне построить сауну в здании администрации региона, но виноватым в итоге оказался прораб.
Как выяснили журналисты, в 2018 году прораб Борис Портнов получил госконтракт на строительство сауны в здании администрации Чувашии. Когда об этом стало известно общественности, местные власти решили обвинить во всём исполнителя контракта и завели на него административное производство.
Из него выходит, что Портнов тайно проник в администрацию и незаметно для всех построил сауну "в целях извлечения выгод для неустановленных лиц из числа руководства администрации главы Чувашской Республики и чтобы получить выгоду для себя". О каких лицах идёт речь, не уточняется, а вот самого прораба привлекли к ответственности и вчинили иск на 7,6 млн рублей - именно столько стоила злополучная сауна. Всё это происходило в то время, когда главой Чувашии был скандально известный Михаил Игнатьев.
Скриншот: Telegram/Сергей "Zergulio" Колясников
Он заявил, что вопрос заключается не в том, почему губернатора сняли с должности, а почему этого не сделали раньше и почему чиновник ещё не сидит.
Напомним, что Игнатьев был снят с должности в связи с утратой доверия. Это произошло после того, как глава Чувашии заставил офицера МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины. Уволенный чиновник решил, что его отстранили незаконно, и подал иск против президента России Владимира Путина с требованием восстановить себя в должности.
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