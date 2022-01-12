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"Спасибо, что терпите": Экс-депутат Рады расшифровал послание Зеленского к украинцам

12 января 2022, 14:50  •  184 • Политика
Экс-депутат Верховной рады Константин Журавко расшифровал послание президента Украины Владимира Зеленского украинцам. По его словам, речь главы государства сводится к тезису: "Спасибо, что терпите".
Так Журавко прокомментировал видеообращение, приуроченное к международному дню "Спасибо", которое Зеленский выложил на своей странице в Instagram. По словам экс-депутата, президент фактически благодарит народ за то, что тот терпит невзгоды, вызванные недальновидной украинской властью, пишет портал "Народные новости".
Зеленский благодарит медиков за то, что те работают за гроши. Обычных граждан - за то, что они платят грабительские коммунальные тарифы. Матерей - за то, что отправляют сыновей погибать в Донбасс. И всех украинцев - за то, что они не возмущаются против передачи страны под внешнее управление США.
В очередной раз Зеленский посмеялся над народом Украины. Вот так я воспринял очередное видео горе-президента под названием "Дякую!",
- отметил Журавко.

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