"Спасибо, что терпите меня": Лукашенко обратился за помощью к народу

В центре Минска в эти часы проходит массовая акция, организованная сторонниками Александра Лукашенко. По сообщениям СМИ, в мирном митинге участвует несколько тысяч человек. На площадь Независимости приехал и сам Лукашенко, который обратился к людям.

"Спасибо вам, минчане, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего из провинции", - заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что не просит, чтобы народ его защитил, "хотя не без этого". По словам Лукашенко, тысячи белорусов приехали в центр Минска, чтобы защитить свою независимость.

"Я не сторонник митингов, но это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь", - добавил президент.

Лукашенко попросил собравшихся высказаться, чего они хотят:

"Свободы? Скажите, какой? Перемен? Каких, что будем менять? Хотите реформ? Скажите каких, завтра начнём".

Из толпы доносятся уверенные выкрики: "Нет!", "Никаких!"

"Вы хотите вертолётных денег? Вы же знаете, что таких денег не бывает, их нужно зарабатывать в полях, на заводах и фабриках", - заявил Лукашенко

Также президент с сожалением отметил, что соседние страны Прибалтики и даже "родная Украина" "приказывают провести нам новые выборы". Но в этом случае белорусы погибнут как нация, а Белоруссия станет "отхожим местом для Европы", уверен он.

"Нам не нужны заморские правительства, нам нужно своё руководство", - подчеркнул Лукашенко, добавив, что белорусам "предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторожих и белобрысых".

Президент признал, что его политический курс всегда был достаточно жёстким, но этот курс основывается на конституции. "Вы просили навести порядок, я его навёл", - резюмировал Лукашенко.