|
"Спасибо, что терпите меня": Лукашенко обратился за помощью к народу
16 августа 2020, 20:55 • 42 • Политика
Выступая на митинге, организованном в поддержку действующего президента Белоруссии, Александр Лукашенко обратился к народу. В частности, он поблагодарил жителей Минска за терпение, напомнив, что сам он приехал в столицу из провинции, и обратился за помощью.
В центре Минска в эти часы проходит массовая акция, организованная сторонниками Александра Лукашенко. По сообщениям СМИ, в мирном митинге участвует несколько тысяч человек. На площадь Независимости приехал и сам Лукашенко, который обратился к людям.
"Спасибо вам, минчане, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего из провинции", - заявил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что не просит, чтобы народ его защитил, "хотя не без этого". По словам Лукашенко, тысячи белорусов приехали в центр Минска, чтобы защитить свою независимость.
"Я не сторонник митингов, но это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь", - добавил президент.
Лукашенко попросил собравшихся высказаться, чего они хотят:
"Свободы? Скажите, какой? Перемен? Каких, что будем менять? Хотите реформ? Скажите каких, завтра начнём".
Из толпы доносятся уверенные выкрики: "Нет!", "Никаких!"
"Вы хотите вертолётных денег? Вы же знаете, что таких денег не бывает, их нужно зарабатывать в полях, на заводах и фабриках", - заявил Лукашенко
Также президент с сожалением отметил, что соседние страны Прибалтики и даже "родная Украина" "приказывают провести нам новые выборы". Но в этом случае белорусы погибнут как нация, а Белоруссия станет "отхожим местом для Европы", уверен он.
"Нам не нужны заморские правительства, нам нужно своё руководство", - подчеркнул Лукашенко, добавив, что белорусам "предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторожих и белобрысых".
Президент признал, что его политический курс всегда был достаточно жёстким, но этот курс основывается на конституции. "Вы просили навести порядок, я его навёл", - резюмировал Лукашенко.
42
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 августа 2020, 00:40
|
15 августа 2020, 06:25
|
10 августа 2020, 05:25
|
12 августа 2020, 16:05
|
10 августа 2020, 10:00
|
14 августа 2020, 00:10
|
16 августа 2020, 11:45