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"Спасибо, что приехали": Российских миротворцев благодарят за спокойствие в Карабахе
17 ноября 2020, 14:00 • 7 • Политика
Наталья Петросян говорит, что теперь чувствует себя в безопасности. "Спасибо, что приехали", - говорит Максим Насуев. Эти двое жителей Нагорного Карабаха далеко не единственные, кто благодарит российских миротворцев за спокойствие в Карабахе.
С 14 ноября в Нагорный Карабах уже отправлено 140 рейсов, которыми перебрасывается российский миротворческий контингент. Только за последние сутки в Арцах отправлено 20 самолётов. С 16 ноября работает центр гуманитарного реагирования. Сейчас он обеспечивает безопасность на Лачинской дороге.
"Спасибо российским миротворцам, что приехали. Благодаря им тут настанет мир и всё будет нормально", - говорит житель Нагорного Карабаха, работающий водителем экскаватора, Максим Насуев.
Жительница Степанакерта Наталья Петросян признаётся: с прибытием российских военных почувствовала облегчение.
"Мы защищёнными себя почувствовали, почувствовали облегчение. Все говорят: раз русские приехали, то нам уже будет спокойнее. От имени всего народа хочу сказать: все мы рады", - рассказала она журналистам НТВ.
На всём протяжении линии соприкосновения производится обмен погибшими. Начато разминирование дорог. В регионе идёт подготовительная работа к возвращению беженцев.
За несколько дней российские патрули помогли вернуться в родные дома более 700 жителям.
В составе оперативной группы МЧС, которая уже прибыли в Степанакерт, три десятка высококвалифицированных специалистов. Из Москвы вскоре вылетит аэромобильный госпиталь.
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